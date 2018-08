Jablko k nezaplacení. Hodnota Applu se blíží magické hranici bilionu dolarů

Ani smrt ho nezastavila. Poté, co před sedmi lety zemřel Steve Jobs, vizionář a zakladatel společnosti Apple, mnozí americkému technologickému gigantu předvídali nezadržitelný ústup z výsluní. Místo toho je Apple nyní jen krůček k tomu, aby jako první firma v historii překonala psychologickou hodnotu jednoho bilionu dolarů.

Díky dalším příznivým ekonomickým výsledkům Apple vzrostla hodnota jeho akcií o šest procent na více než 201 dolarů. Kdyby vzrostla ještě o další dva dolary, znamenalo by to, že firma dosáhla tržní kapitalizace ve výši bilion dolarů, tedy zhruba 22 bilionů korun.

Za tuto sumu by si hypotetický zájemce mohl pořídit například půl druhého tisíce nejcennějšího stadionu světa – Emirates Stadium patřící Arsenalu. Nebo by mohl po dobu více než 16 let nahradit financovat veškeré výdaje České republiky. Částka navíc pětinásobně převyšuje úhrnný roční hrubý domácí produkt ČR.

Applu k dosažení této mety chybí jediné procento. A vzhledem k tomu, že prodeje klíčového produktu, ikonického telefonu iPhone, od počátku roku stouply o šestinu a v září firma představí novou generaci, je pravděpodobnost dalšího růstu akcií vysoká. Investoři spokojení s dosaženou hodnotou akcií nicméně mohou začít své podíly prodávat, což by mělo opačný efekt.

Také další místa světového žebříčku tržní kapitalizace okupují americké technologické firmy. Na druhém místě je s více než 800 miliardami Amazon založený Jeffem Bezos, aktuálně nejbohatším mužem světa. Alphabet je coby mateřská společnost Googlu na bronzové pozici. Čtvrtý je Microsoft a vítěznou pětici uzavírá navzdory nedávným ztrátám Facebook.

Do první desítky se nevešly žádné evropské firmy, nejblíže k ní mají švýcarské korporace Novartis, Nestlé a Hoffmann-La Roche a nizozemsko-britský Shell s přibližně čtvrtinovou hodnotou ve srovnání s Applem.