Jaderná elektrárna Dukovany jede naplno. Výroba elektřiny dosahuje maximálních hodnot. Důvodem není pouze plný provoz všech čtyř výrobních bloků, ale především optimální klimatické podmínky, které pro jadernou elektrárnu nastávají vždy na jaře a na podzim.

Teplota vody v chladicích věžích bývá tou dobou v rozmezí 12,5° C až 14,5° C a odpovídá teplotě vzduchu kolem 0° C. Při nižších teplotách musí energetici provádět opatření, která chrání chladicí věže před negativními účinky mrazů a tím částečně zvyšují teplotu chladicí vody a zvyšují tak i vlastní spotřebu elektřiny.