Sázkové kanceláře v dnešní době nabízí kurzy prakticky na cokoli. Ostříhá se Dominik Feri na ježka? Otevře si mlučí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček v Praze kavárnu? Společnost Fortuna si i pro rok 2019 připravila speciální sázkové příležitosti. Některé z nich přitom nabízí více než atraktivní kurzy - sázka na konec výroby naftových Škodovek vám může přinést až tisícinásobek vkladu.

Rok 2018 byl pro sázkaře rozhodně zajímavý. Souboj o prezidentský úřad, sestavování vlády, olympijské hry, hokejové i fotbalové mistrovství světa či světový pohár v biatlonu. I rok 2019 má však co nabídnout a bookmakeři sázkové kanceláře Fortuna přichystali příznivcům hazardu tradiční „novoroční speciály“.

Olympiádu už „nestihla“ česká biatlonová hvězda Gabriela Koukalová, která pro chronické zranění přerušila/ukončila kariéru. Bookmakeři v příštím roce její návrat do světového poháru kursem 3:1 rozhodně nevylučují, pravděpodobnější je ale oznámení těhotenství (2:1).

To hokejoví příznivci vzhlíží k návratu Jaromíra Jágra alespoň na kladenský led. Na hokejovém mistrovství už s ohledem na kurs 25:1 Jaromíra asi neuvidíme a růžové to není ani s kontraktem v NHL (20:1). Mnohem větší šanci má tak jeho svatba s Veronikou Kopřivovou (5:1).

Kavárna u Ovčáčka

„Tomáš Řepka, si nově nechal na paži vytetovat podobiznu Kateřiny Kristelové, jejich rozchod by tak byl mrzutý hned dvakrát, v kursu 2:1 ho však vyloučit nelze. Těžko říci, kam se jeho život bude dál ubírat. Trestu odnětí svobody se letos vyhnul, snad bude mít kliku i příští rok. Na návrat do Sparty v manažerské pozici to zatím ještě není, za kasou ho ale také nečekejte,“ říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Vloni zaznamenal obrovský boom bitcoin, letos ale přišlo určité vystřízlivění, a tak bookmakeři příští rok s kursem 4:1 nemohou vyloučit ani pád jeho ceny pod hranici jednoho tisíce dolarů. To koruně by se dařit mělo a konečně by mohla posílit pod 25 korun za Euro (3:1).

Oblíbeným terčem sázkařů je i prezident Miloš Zeman. Vrcholem jeho působení by jistě byla oficiální návštěva Donalda Trumpa (11:1), podobnou pravděpodobnost ale bookmakeři vidí i u otevření hradního pivovaru (10:1) nebo medvědária (10:1). Věrný mluvčí Ovčáček by si zase mohl v Praze otevřít kavárnu (50:1).

Populární Leoš

„Znamenitou kampaň letos příběhem sázky o Ferrari Leoše Mareše představil Kazma. Ukázal, že je opravdovým mistrem schopným hrát v reálném čase dokonalou šachovou partii se skutečnými figurami a je sázkou na jistotu, že i v příštím roce něco upeče. V jeho podání není nic tak šílené, aby to nemohlo být ještě šílenější a odhalení, že hradní mluvčí Ovčáček je představitelem v jeho další show, by mohlo mnohé osvětlit,“ zmiňuje Hanák.

Zmíněný Leoš Mareš se oženil letos, příští rok to čeká Patrika Hezuckého. Absenci Leoše na Patrikově svatbě vidí bookmakeři 50 na 50, dílčí kompenzací by mohlo být vystoupení Eltona Johna (10:1). Mareš by mohl mít spoustu práce koncertováním a s přípravou na vítěznou jízdu soutěží Tvoje tvář má známý hlas (15:1). Populární moderátor se svými příznivci komunikuje zejména prostřednictvím Instagramu, pravděpodobnost, že by svůj oficiální profil na této síti zrušil, bookmakeři ocenili kursem 7:1.

Pozornost sázkové kanceláře si vysloužil také majitel mediální skupiny Médea Jaromír Soukup. Na to, že se v příštím roce stane ministrem nově zřízeného rezortu propagandy si můžete vsadit v kurzu 500 ku jedné. Soukup se nedávno mimo jiné opřel i do zápasu mezi rappery Rytmusem a Marpem, načež ho coby známého boxera vyzval do ringu univerzální bojovník Robert Rosenberg. Šanci, že Soukup výzvu přijme a půjde k zemi KO vyjádřili bookmakeři kursem 25:1.

Feriho „afro“

Fotbalová komunita letos žila nejenom světovým šampionátem, ale mimořádný ohlas zaznamenala i změna účesu belgického fotbalisty Marouana Fellainiho, který odložil své tolik typické „afro“. V česku je čelným nositelem tohoto účesu poslanec Dominik Feri. Možnost, že by i on nasadil „ježka“, bookmakeři oceňují kursem 2:1.