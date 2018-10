Jaguar otevřel novou továrnu v Nitře. Plánuje vyrobit 300 tisíc aut ročně

Společnost Jaguar Land Rover dnes otevřela svůj nový výrobní závod ve slovenské Nitře. Firma zatím zaměstnává 1500 lidí, do konce příštího roku chce mít 2800 zaměstnanců. Zahajovací produkce počítá se 150 tisíci vozidly ročně, do budoucna by se však mohla zdvojnásobit. Nabidnou se tak příležitosti i pro české dodavatele.

dnes 16:44 SDÍLEJ:

Britská společnost do výstavby automobilky investovala 1,4 miliardy eur (36 miliard korun). Dalších 129 milionů eur poskytlo Slovensko jako státní pomoc. Informoval o tom list Sme. "Slovensko má zdravé podnikatelské prostředí atraktivní pro významné světové investory. Vláda podpořila investiční pomocí tento projekt a jsem rád, že podporu posvětila před pár dny i Evropská komise,“ uvedl předseda vlády Peter Pellegrini (Smer). ČTĚTE TAKÉ: Nový Land Rover Discovery se bude vyrábět na Slovensku Výstavbu závodu v Nitře firma připravovala čtyři roky, stavět se začalo v září 2016. Areál se rozkládá na ploše 300 tisíc metrů čtverečních. Nový model Discovery Prvním modelem, který sjede z výrobních linek, je Land Rover Discovery, vyrábět se bude výlučně v Nitře. „Další model plánujeme v horizontu dvou let a zatím ho nebudeme specifikovat,“ řekl ředitel společnosti Alexander Wortberg. Výrobu chce do budoucna zvýšit. „Naši kapacitu dokážeme zdvojnásobit na 300 tisíc aut ročně, pokud to situace na trhu umožní,“ dodal Wortberg. Auta se odsud budou vyvážet do 170 zemí světa. Společnost plánuje tři čtvrtiny produkce exportovat po železnici. Brexit může způsobit problémy Investice na Slovensku je podle něj součástí širší strategie, která byla přijatá před britským referendem o brexitu. ČTĚTE TAKÉ: Odbyt automobilek Hyundai a Kia poprvé od roku 1998 klesl "Je důležité, aby zůstal otevřený trh, který je nastavený dobře. Tvrdý brexit nám může způsobit velké problémy. Máme komponenty, které dovážíme z Británie. Připravujeme se na různé scénáře, aby byla jejich dodávka plynule zabezpečená," dodal. Vyzdvihl také kvalitu místních subdodavatelů. Přes 98 procent zaměstnanců jsou Slováci. Další náborová vlna začne v listopadu, kdy firma plánuje nabrat 850 lidí. Podle odhadů vznikne na Slovensku dalších 22 tisíc pracovních míst v subdodavatelských firmách a obslužných činnostech. Jaguar Land Rover je největší automobilkou v Británii. Od roku 2008 je součástí indické společnosti Tata Motors. Ta britské značky Jaguar a Land Rover koupila od americké automobilky Ford Motor za 2,3 miliardy dolarů (zhruba 59 miliard korun). ČTĚTE TAKÉ: Před 55 lety vyvíjeli v Bratislavě novou Tatru 603. Byla to zbytečná práce!

Autor: Pavel Kopecký