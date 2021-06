Své pradávné instinkty sběračů si sem přicházejí obvykle připomenout lidé z okolí, občas si ale odpočinout při sběru letos obzvlášť sladkých plodů podle Dagmar Hančové, která má v rodinné farmě na starosti prodej, přijedou třeba šéfové velkých firem anebo herci. „Hlavně to jsou ale lidé, kteří chtějí podporovat producenty kvalitního ovoce a zeleniny,“ řekla Deníku Hančová. „Sbíráme od rána do večera i přes týden, takže lidé mohou chodit do práce a poté si přijet natrhat košíček čerstvých jahod,“ vysvětlila.

Za kilo vlastnoručně nasbíraných jahod zájemci zaplatí 70 korun, dřevěný košíček je přijde na další dvacetikorunu. Lidé si také ale mohou přinést vlastní nádoby. Kilogram jahod zakoupených v místní prodejně přijde na 120 korun.

S oranžovým kbelíkem až po okraj zaplněným jahodami v dopoledním žáru z jahodových plantáží odcházel pan Janoušek. Senior z nedaleké Prahy na výlet přijel s rodinou a vnoučaty, a odvážel si pár kilogramů jahod – na šťávu, marmeládu i k zamrazení na později. „Jsem zde poprvé, tak jsem byl zvědavý, jak to tady vypadá,“ řekl Deníku Janoušek. Pochvaloval si, že může nejprve vyzkoušet, jak které jahody chutnají. „Je dobře, že člověk předem ví, co si kupuje,“ konstatoval. Až doma se prý ale rozhodne, jestli příště opět jako obvykle nezamíří ke konkurenci do Komořan.

Samosběr jahod ve Vraňanech začal letos asi s třítýdenním zpožděním uplynulou sobotu. Ve všední den na jahodová pole míří stovky lidí, o víkendech jich bývají dokonce tisíce. Častými zákazníky bývají právě rodiny s malými dětmi. „Bývá to pro ně zajímavý výlet, na kterém jim rodiče ukážou, jak jahody rostou a zrají,“ tvrdí Hančová. Mnozí malí návštěvníci až zde zjistí, že pro jahody nestačí jen sáhnout do regálu v supermarketu, ale že se za nimi skrývá spousta lidské práce.

Vzrůstající nápor zákazníků

Vzrůstající nápor zákazníků si na farmě pochvalují, protože letošní sezona zde měla pomalejší rozjezd nejen kvůli klimatu. Důvodem bylo také jarní uzavření okresů kvůli koronavirové pandemii. „Jsme na rozhraní tří okresů, a lidé se báli, takže sem nepřijeli. Bylo to, jako bychom byli zavření, a přitom jsme samozřejmě stále museli pracovat,“ posteskla si Hančová.

Letošní sezonu si ale farmářka pochvaluje, spokojeností se prý netají ani zákazníci. Tím, že jahody uzrávaly pozvolna, získaly na kvalitě a chuti. „Mají úžasnou chuť, hodnotíme to jako nejlepší sezonu desetiletí,“ prohlásila Hančová. Pro spotřebitele je ale stále důležitější rovněž kvalita. Právě pro její potvrzení jejich farma vstoupila do projektu GLOBALG.A.P., který poskytuje certifikát kvality. Dodržujeme všechna pravidla, přičemž se kontroluje úplně všechno od sazenice po půdu přes rozbory vody i jahod.

Přestože nyní jsou jahody velké a zdravé, nemusí to podle odborníků takto ideální zůstat po celou letošní sezonu. „Jsou choulostivé a může se stát, že se to rychle změní,“ řekl Deníku předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Stačilo by, kdyby očekávaná vlna veder za pár dní pominula a začaly by několik dní trvající deště. „V tom případě by jahody začaly významně hnít,“ vysvětlil Ludvík. „Jisté riziko u nich je až do posledního dne,“ prohlásil.

Jahody v Česku patří mezi nejoblíbenější druhy ovoce mírného pásu. Podle statistiků jich průměrný Čech ročně spotřebuje zhruba 2,5 kilogramu, tato hodnota se v uplynulých letech výrazně neměnila.