Máte chuť na medovinu a chcete mít jistotu, že si v obchodě vyberete skutečně kvalitní nápoj? Zanedlouho bude naděje, že se při výběru „nespálíte“, mnohem větší než nyní. Již od loňského prosince totiž platí nová vyhláška o požadavcích na nápoje. Podle odborníků zkultivuje trh a pomůže i laickým zákazníkům, aby lépe odlišili kvalitní výrobek od horšího.

„Dosud byl velký problém odlišit výrobky medovin s různou úrovní kvality,“ řekl Deníku Libor Dupal ze Sdružení českých spotřebitelů, který se tématem medoviny dlouhodobě zabývá. Je dokonce autorem Knihy o medovině, která je tradičnímu nasládlému alkoholickému nápoji věnována.

Pochybám o kvalitě prodávaného nápoje má podle něj odzvonit už po pouhém pohledu na etiketu na láhvi. Nápisem „medovina“ nebo „medové víno“ se totiž na etiketě může nově pyšnit již jen nápoj vyrobený alkoholovým kvašením včelího medu, vody a kvasné kultury. Přidány do něj mohou být navíc pouze ovoce či ovocná šťáva, byliny a jejich extrakty či koření. Nápoj musí obsahovat nejméně 11 procent alkoholu.

Již na první pohled odlišným výrobkem tak bude nápoj s etiketou „dezertní medovina“ prozrazující, že do něj byla přidána další látka jako líh, cukr nebo víno či jejich kombinace. Alkoholu musí obsahovat nejméně deset procent.

V obou případech budou výrobci muset kromě správného názvu výrobku na etiketu vypsat také jeho složení, a to sestupně od nejvíce zastoupené suroviny po nejméně použité složky. Musí také uvést obsah alkoholu. „Dezertní medovina není ta ‚špatná‘, nicméně je doslazená či dolihovaná, což v případě prvně uvedeného výrobku nelze,“ zdůraznil Dupal.

Odborník nevylučuje, že se změna pravidel časem podepíše na ceně výrobků. „Je možné, že kvalitní medovina trochu podraží, byla-li nyní nekonkurenčním prostředím cena deformována. Ale spotřebitel bude vědět, za co platí,“ prohlásil Dupal.

Výrobci si dají na čas

Nová vyhláška sice již vstoupila v platnost, výrobci však mohou vyčerpat své starší zásoby lahví z předchozího období. A nijak neskrývají, že tuto možnost hodlají využít naplno. „Připravujeme se, ale protože máme ještě téměř rok, než budou změny na etiketách povinné, tak ještě nejsme ve finále příprav,“ řekl Deníku Ondřej Procházka z Výzkumného ústavu včelařského, který patří mezi významné tuzemské výrobce medoviny. „V několika nejbližších měsících se nebude nic měnit,“ prohlásil.

„Zásoby lahvované medoviny nepochybně nemohou být a nejsou velké,“ domnívá se Dupal. Jiné to může být s etiketami, těch starých mohou mít výrobci natištěných mnoho. Ty by se však již zřejmě na nově vyrobené láhve s medovinou lepit neměly.

„Pokud bude inspekce vnímat opatření stejně jako my, máme za to, že v průběhu jednoho roku by na trhu měly být již v naprosté většině jen lahve medovin s novým označením,“ dodal Dupal.