V případě, že český stát bude výrazně investovat do učitelské práce, může se dostat díky vyšší vzdělanosti na úroveň HDP sousedního Německa v roce 2100. Pokud budou investice mírné, Česká republika bude za ním stále zaostávat. Vyplynulo to ze studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI, kterou dnes zveřejnila Česká televize.

Učitel. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

"Naše simulace ukazují, že kdyby se nám podařilo zvyšovat kvalitu všech učitelů a kdyby se navíc dařilo dostávat do škol kvalitní, nové, mladé učitele, tak by se nám podařilo dosáhnout HDP Německa, na hlavu samozřejmě, někdy v horizontu 80, 100 let. To je ale optimistická varianta," řekl ČT spoluautor studie Daniel Münich.