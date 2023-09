Ministerstvo práce se snaží odradit lidi od předčasného odchodu do důchodu. Vyčíslilo rozdíly v penzi přesluhujících důchodců a těch, kteří do předčasného důchodu odejdou.

Vyplatí se lidem v těsně předdůchodovém věku odejít do předčasného důchodu ještě v září, než začne platit nová zpřísňující legislativa?

Vyplatí se lidem v těsně předdůchodovém věku odejít do předčasného důchodu ještě v září, než začne platit nová zpřísňující legislativa?

Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že do předčasného důchodu není třeba spěchat. Jeho názor je tedy přesně opačný než loni, kdy budoucím důchodcům doporučilo, aby do něj odešli. Kdo tak učinil, bude nadosmrti dostávat víc peněz, než kdyby pracoval až do data dosažení důchodového věku.

Letos je podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) situace jiná. „V naprosté většině případů teď nedává moc smysl podávat žádost a žádat si třeba i o odloženou výplatu,“ tvrdí. Také proto bylo jeho cílem, aby pravidla zpřísňující odchod do předčasného důchodu začala platit co nejdříve.

Platnost od 1. září letošního roku mu podle jeho původního plánu ale nevyšla. Protože prezident Petr Pavel příslušný zákon podepsal právě až první zářijový den, bude změna platit od října. Jurečka se obává, že by kvůli tomuto odkladu mohlo předčasně do penze odejít až 10 tisíc lidí.

Podle úředníků ministerstva práce si tím ale příliš nepomohou. „Co se může zdát z určitého úhlu pohledu jako velmi lákavé, může být ve výsledku velkým zklamáním,“ uvedlo ministerstvo práce.

Úředníci tvrzení dokládají čísly na příkladu důchodců s průměrným důchodem ve výši 20 200 korun. Tuto částku bude tedy měsíčně dostávat pracovník, který do penze odejde v řádném termínu. V případě, že odejde do důchodu o tři roky dříve, což budoucí pravidla umožní, bude dostávat jen 16 900 korun.

Více peněz i aktivnější stáří

Ještě výhodnější ale bude zůstat v zaměstnání i po dosažení důchodového věku. Kdyby totiž stejný „průměrný“ důchodce poté pracoval o tři roky déle, bude měsíčně dostávat 24 tisíc korun. Tedy o sedm tisícovek více než jeho v tom okamžiku již šest let odpočívající vrstevník.

Důležitá je přitom nejen finanční stránka věci. „Příklady z praxe ukazují, že člověk, který zůstává v pracovním kolektivu nebo se dál dle svých možností věnuje práci, je ve výsledku aktivnější a tím i spokojenější,“ připomínají úředníci.

Odborníci potvrzují, že se obecně vyplatí zůstávat v zaměstnání déle. Nejsou si ale jisti, zda v některých výjimečných případech přece jen nemůže být stále ještě výhodnější odejít do důchodu předčasně. Zejména v případě, že půjde třeba jen o několik měsíců.

„Proto by bylo vhodné udělat si propočty pro každý konkrétní příklad,“ uvedl Petr Brabec z Vysoké školy ekonomické.

Připomněl, že loňská výhodnost předčasného odchodu do důchodu byla dána extrémně vysokou inflací. „Zákon s tím dříve nepočítal,“ podotkl Brabec. „Proto dává smysl, že se tomu ministerstvo práce i vláda snaží dlouhodobě zabránit,“ dodal.