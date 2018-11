Jak na Airbnb? Firma je připravena za krátkodobé pronájmy vybírat poplatek

Jedním z cílů nového vedení pražského magistrátu i radnice Prahy 1 je vyřešit problémy s Airbnb. Firma poskytuje uživatelům krátkodobé pronájmy bytů nebo celých nemovitostí. Podle pondělního prohlášení je společnost připravena začít vybírat ubytovací poplatek za všechny své hostitele v Praze a výnos z něj převádět hlavnímu městu, pokud bude přijat vládní návrh.

„Chceme být Praze dobrým partnerem a zároveň usnadnit život našim hostitelům; to jsou hlavní důvody, proč jsme se rozhodli nabídnout pomoc při výběru poplatku,“ uvedl v tiskové zprávě Vladimír Beroun z Airbnb. Dohoda o výběru příslušného poplatku by podle firmy mohla první být v regionu střední a východní Evropy.

Návrh, který v září schválila vláda, počítá s tím, že se ubytovací poplatek sloučí s rekreačním a lázeňským a maximální sazba od roku 2021 stoupne na padesát korun za den. Obce však budou moci zavést i nižší cenu. Nyní je poplatek z ubytovací kapacity šest korun na lůžko a den.

Od roku 2020 by se podle novely měl vztahovat i na ubytovatele v soukromí, kam spadá právě služba tzv. sdílené ekonomiky Airbnb. Pokud by se změnila legislativa, mohlo by se vybrat do magistrátní kasy zhruba 160 milionů korun ročně.

Předchozí vedení Prahy novelu zákona o místních poplatcích, která by umožňovala vybírání a placení místních poplatků přímo zprostředkovateli sdíleného ubytování na základě smlouvy s obcí, podpořilo. Nový primátor Zdeněk Hřib (Česká pirátská strana) ještě před uvedením do funkce o nutnosti regulace Airbnb mluvil v rozhovorech.

Byznys se musí přestat vyplácet

„Vlastníkům Airbnb bytů se musí tento byznys přestat vyplácet. Chceme, aby pro ně bylo výhodnější své nemovitosti raději nabízet běžným nájemníkům. Proto hodláme zvýšit poplatek, který se musí za každého přes Airbnb ubytovaného turistu městu odvádět,“ řekla pro Hospodářské noviny zase radní Hana Marvanová (STAN), jež se dostala do zastupitelstva na kandidátce Spojených sil pro Prahu. V programovém prohlášení Pirátů, Prahy sobě a koalice TOP 09, STAN a KDU-ČSL ovšem explicitní zmínka o Airbnb není.

Agentura ČTK s odkazem na analýzu zpracovanou městským Institutem plánování a rozvoje (IPR) každopádně upozornila, že v historickém centru Prahy je ke krátkodobým pronájmům prostřednictvím Airbnb a podobných platforem využíván každý pátý byt, což má znatelný vliv na růst cen klasických nájmů. Jen 20 procent nabízených bytů funguje jako skutečně sdílené ubytování, kdy v bytě přebývá kromě hostů i hostitel. To je v rámci Evropy podprůměrný podíl.

Třetina pronajímatelů navíc podle IPR nabízí dva a více bytů. Hospodářské noviny však už dříve upozornily na studii poradenské společnosti Colliers International, která tvrdí, že takových uživatelů je téměř 70 procent! Podle Colliers pak téměř dvě pětiny z nich mají více než deset nabídek pražských pronájmů přes Airbnb.

Tím se však podle staromilců (v Česku funguje aplikace skoro 10 let) naprosto vytrácí kouzlo původní myšlenky, kdy hosté ze zahraničí poznávali krásy Prahy – nebo jakýchkoliv jiných míst - a zvyky jejich obyvatel právě díky „domácím“ hostitelům. Teď jde spíš o byznys, z některých domů se stávají hotely či hostely.

Na druhou stranu mezi lidmi, kteří si takto přivydělávají, roste také počet seniorů. V současnosti je to zhruba šest procent všech aktivních hostitelů. Loni vydělali senioři v Česku prostřednictvím Airbnb přes 50 milionů korun a ubytovali více než 25 tisíc hostů. Celkově počet hostů ubytovaných v Česku prostřednictvím aplikace Airbnb podle údajů americké firmy loni meziročně vzrostl o 52 procent na 1,02 milionu.

Přibývá stížností

Ale ještě zpět ke zmiňované analýze týkající se Prahy. Podle jejích autorů v květnu letošního roku činil počet nabízených bytů přes Airbnb jedenáct a půl tisíc, což dělá 1,4 procenta bytového fondu v metropoli. V Josefově, na Malé Straně a na Novém Městě podíl převyšuje deset procent, na Starém Městě 20 procent. V Karlíně je to 4,9 procenta, na Vinohradech 3,2, na Smíchově 2,9 a na Žižkově 2,8 procenta. V dalších částech Prahy je podíl zanedbatelný. Zhruba 40 procent nabídky je koncentrováno v historickém centru - k dispozici je zde více bytů ke krátkodobým než ke klasickým pronájmům.

Během posledních čtyř let se navíc zvyšuje počet stížností na klienty sdílených ubytovacích služeb typu Airbnb v centru Prahy. Podle kritiků podobné služby podporují spekulace s byty, ruší komunitní život a lákají do centra města turisty, kteří jsou v Praze jenom kvůli pití alkoholu a zábavě.

Nový starosta centrální městské části Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) považuje nějakou regulaci Airbnb za potřebnou. „Ale je předčasné říkat, jestli by měla být podobná té v Berlíně, v Barceloně, ve Vídni… A rozhodně to nebude jen na nás. Budeme se aktivně účastnit dialogu v té věci na úrovni státu i Prahy,“ řekl Čižinský v rozhovoru pro Pražský deník. Krátce po jeho zveřejnění přišel první náznak spolupráce ze strany Airbnb.