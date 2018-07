Jak na financování družstevního bytu? Poradíme vám

Nedostatek bytů ve velkých městech vyšrouboval ceny směrem vzhůru, což vám tak trochu překazilo plány na koupi. Nevěste hlavu a zkuste se porozhlédnout po bytech družstevních. Finanční poradce Partners Vladimír Weiss poradí, jak se dá bydlení financovat.

Hypotéky. Ilustrační foto.Foto: Archiv Deník

Nikoliv nájemník, ale podnájemník družstevního bytu. Tím se stanete, když v družstevním bytě začnete žít. Byt totiž vlastní konkrétní družstvo a vy si kupujete pouze jeho členství. Plusem je, že za něj pravděpodobně zaplatíte mnohem méně. Mínusem, že s ním nemůžete svévolně nakládat. K jeho pronájmu kupříkladu potřebujete souhlas družstva.

Už jste si svůj družstevní byt vyhlédli a chcete si ho pořídit? Tak vězte, že se nebude jednat o klasickou koupi, ale o převod družstevních práv a povinností. Družstevní byt lze financovat vlastními zdroji a za určitých podmínek i hypotečním úvěrem.

O hypotéku můžete zažádat za předpokladu, že máte jinou vhodnou nemovitost k dozajištění nebo v případě, že si budete moci bytovou jednotku do 1 až 2 let převést do osobního vlastnictví. Výhodou je, že nebudete platit daň z nabytí.

Družstevní bydlení se objevuje i v rámci developerských projektů. V tomto případě je financování přístupnější více žadatelům. Klientem banky totiž nejsou jednotlivci, ale bytové družstvo. Členové družstva tedy neplatí bance, ale družstvu a na kvalitní bydlení tak snáze dosáhnou i mladé rodiny, živnostníci nebo senioři.

Toužíte po zbrusu novém bytě, který je teprve ve výstavbě? Nejprve musíte zaplatit 25 procent a více z celkových nákladů bytu, abyste se stali členem družstva. Zbytek ceny poté splácíte družstvu ve formě měsíčního nájmu, a to obvykle po dobu 20-25 let. Jakmile celou sumu bytu včetně bankovního úvěru doplatíte, lze ho převést do osobního vlastnictví. Nevýhodou je, že pokud někteří členové nebudou nájem hradit, družstvo nebude moci splácet bance.

Rozdíl mezi osobním a družstevním vlastnictvím bytu má také další – právní rozměr, ale to už je jiná kapitola.