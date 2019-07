O změně orientačního systému bylo rozhodnuto dříve, přesto zatím není stále plně funkční. Změna přinesla konec nástupišť a zavedení označování místa, kam přijede vlak, podle čísla koleje. Jenže orientační cedule zatím nejsou v Plzni všechny na svém místě.

Profesionalita @SZDC_info v Plzni pokračuje. To je Slunce, seno, "dobrá správa". Když už nevíš, tak to vytiskni a přelep. A když už ani to, tak vezmi propisku a lepicí pásku :) pic.twitter.com/8uXEigj7dO