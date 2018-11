Jak přilákat mimozemšťany? Američtí vědci chtějí použít laser

Lidstvo po několik desetiletí pátrá ve vesmíru po stopách mimozemského života. Tým z Massachusettského technologického institutu (MIT) ve Spojených státech amerických však navrhuje zvolit opačný postup a případné inteligentní bytosti z jiných galaxií přilákat na Zemi. Na naši existenci by měl mimozemšťany upozornit silný laserový paprsek.

Výzkum předpokládá využití vysoce výkonného laseru, který by bylo možné zachytit i přes masivní energii slunečního záření. „Lasery a teleskopy, které se v dnešní době vyrábí, dokáží vyprodukovat signál dostatečný k tomu, aby se astronom podíval na naši hvězdu a okamžitě v jejím spektru zaznamenal něco neobvyklého,“ vysvětluje vedoucí týmu James Clark.

„Nevím, zda by je jako první napadl výskyt inteligentních bytostí v okolí Slunce, ale rozhodně by to přilákalo jejich pozornost,“ dodává student navazujícího studia na Ústavu letectví a astronautiky AeroAstro.

Obří teleskop

Ve své studii, zveřejněné ve vědeckém magazínu The Astrophysical Journal, navrhují vědci použití generátoru laserového paprsku o výkonu mezi jedním a dvěma megawatty, který by byl nasměrovaný zrcadly obřího teleskopu - podobného tomu, který by měl vyrůst na Havajských ostrovech. „Společně by vytvořily obrovský planetární maják,“ vysvětluje Eric Mack z technologického portálu Cnet.

Takový signál by mohli zachytit mimozemští astronomové, pozorující oblast Mléčné dráhy. „Obzvlášť, pokud by tito astronomové žili v nedalekých hvězdných systémech, jako například okolo hvězdy Proxima Centauri, která je Zemi nejblíže, nebo TRAPPIST-1, která je zhruba 40 světelných let daleko a obíhají ji nejméně tři potenciálně obyvatelné planety,“ upřesňuje server MIT News.

„Pokud bychom se úspěšně přiblížili ke spojení a zahájení komunikace s mimozemskou civilizací, mohli bychom poslat rychlou zprávu, která by k nim dorazila během pouhých několika let,“ vysvětluje Clark. Ačkoli se vědci v minulosti pokoušeli vyslat do vesmíru zprávu pro případné vesmírné bytosti, nikdy k tomu nepoužili vysoce výkonný laser.

Hawkingovo varování

„Ne každý však souhlasí, že vybudování univerzálního laserového signalizačního zařízení je dobrý nápad,“ podotýká Mack. Příkladem může být slavný teoretický fyzik Stephen Hawking, který před pokročilými mimozemšťany na obyvatelných exoplanetách varoval.

„Jednoho dne můžeme z nějaké takové planety zachytit signál, ale měli bychom být opatrní,“ prohlásil v roce 2016. „Setkání s pokročilou civilizací by mohlo být stejné, jako když se původní obyvatelé Ameriky setkali s Kolumbem. To také nedopadlo dobře.“

Riziko pro živočichy i technologie

Laserový paprsek navrhovaných parametrů by mohl představovat bezpečnostní riziko. Ačkoli by byl podle Clarka neviditelný, stále by mohl nenávratně poškodit lidský zrak a ohrozit kamery na palubách vesmírných lodí a sond, které by paprskem proletěly.

„Pokud by bylo zařízení vybudované na odvrácené straně měsíce, kde nikdo nežije a téměř nic tudy neprolétá, mohlo by to být bezpečnější,“ dodává Clark. „V naší studii šlo zejména o ověření proveditelnosti. Za to je nebo není dobrý nápad, to bude předmětem budoucích diskusí.“