Jen v Deníku zacílíte na okresní zákazníky

Slevový týden těží z okresní unikátnosti Deníku. „Máme kamennou redakci v každém okresním městě. V každém okrese vydáváme vlastní Deník, týdeník a speciální noviny, které distribuujeme zdarma do schránek. Jako jediní umíme naprosto přesně zacílit na zákazníka,“ vysvětluje výjimečnost Deníku jeho ředitel Petr Marek.

Cílem každého obchodníka je přilákat nové zákazníky. A to za co nejefektivnějšího využití prostředků. Právě tomuto požadavku Deník přizpůsobil celou logiku Slevového týdne. „Přijde vám inzerce v časopisech a novinách s celostátním zásahem neefektivní a drahá? Proč se máte účastnit slevové akce, která oslovuje zákazníky na druhé straně republiky? Oni k vám stejně nikdy nepřijdou. V Deníku jsme s tímto vědomím pro všechny obchodníky, od těch malých až po ty skutečně velké, připravili Slevový týden, který umožňuje určit si okresní, nebo krajské vydání novin, ve kterých prezentaci otiskneme,“ vysvětluje Anamy Pónya z eventového oddělení Deníku.

Za málo peněz, hodně reklamy

Cena za jedno okresní vydání začíná na 2000 korunách. Objednat si lze jeden okres, nebo třeba dva sousední, nebo klidně celou republiku. Záleží jen na vás. Máte-li provozovny v sousedních okresech, můžete tomu přizpůsobit text vaší nabídky. Stejně tak lze zkusit přilákat zákazníky z úplně jiné oblasti. Na výběr máte ze sedmi desítek okresních vydání. A kreativitě se meze také nekladou. „Pro majitele elektronického obchodu máme navíc dobrou zprávu. Bez příplatku také můžete propagovat adresu vašeho e-shopu nebo web,“ uvedla Anamy Pónya.

Nabídka v Deníku osloví 5 milionů lidí

Deník si velmi dobře uvědomuje nutnost efektivity jakékoliv kampaně. Proto Slevový týden rozprostře do všech svých nosičů. Deník a jeho přílohy mají více než 5 milionů čtenářů. A slevová nabídka se dostane k úplně všem. „Zveřejníme ji v okresních vydáních Deníku, půjde přes týdeníky, až po Deník Extra, což jsou noviny, které dostávají lidé zdarma do schránek. Tiskneme jich suverénně nejvíc ze všech zdarma distribuovaných titulů v celé zemi,“ dodal Petr Marek.

V dubnu čtenáři slevovou nabídku najdou v Deníku Extra 6. 4., ve čtvrtečních přílohách Deníku - v magazínu Bydlení 4. 4., v magazínu Ženy 11. 4., v sobotní příloze Víkend 6. 4. a bude také ve všech týdenících, které budou na stánku v 15. týdnu.

Efektivita na prvním místě

A záruka úspěchu takové akce? Jednoduchost, dostupnost a užitečnost. „Čtenáři v novinách najdou nejen nabídku konkrétního prodejce, ale také slevovou kartu, kterou budou prokazovat nárok na slevu, a to i opakovaně. Slevovou kartu je možné stáhnout i z webu, nebo si ji zobrazit v aplikaci. Nemůže se tedy stát, že by si některý zákazník nemohl užít slevový týden, protože nesehnal svůj výtisk novin. A všichni zákazníci, kteří využijí nabídky Deníku, tak budou moci přitáhnout pozornost potenciálních klientů po celý týden,“ dodala Anamy Pónya.

Investice do Slevového týdne se vyplatí

Každý partner Slevového týdne má k dispozici stejnou plochu pro prezentaci své nabídky. Nezáleží tedy na tom, jestli inzeruje v jednom okrese nebo v celé republice. „Nemusíte se tedy obávat, že velké globální značky s velkým rozpočtem na reklamu zastíní vaši nabídku,“ ujistil Petr Marek. Protože nám jde v první řadě o váš úspěch a také o spokojenost vašich zákazníků, máme pro vás bonus ve formě inzerce na webu a v tištěných vydáních zcela zdarma. Tuto inzertní plochu můžete využít pro propagaci vaší účasti ve Slevovém týdnu, nebo na běžnou propagaci podle vašich potřeb během celého roku 2019.

Slevový týden bude vidět všude

Marketingoví pracovníci Deníku pro Slevový týden připravili masivní reklamní kampaní, a to nejenom v titulech a na webech svého vydavatelství, ale vidět bude i na řadě billboardů, zazní stovky rozhlasových spotů a velkorysá je i televizní podpora. Partneři dostanou pro každou přihlášenou provozovnu samolepicí plakát na výlohu. „Podpořit úspěch akce můžete i vy. Buď reklamním balíčkem, který zdarma obdržíte, nebo v rámci sociálních sítí a webů,“ dodala Anamy Pónya.

Máte poslední šanci zapojit se

Máte zájem přidat se k nám? Máte na to posledních několik dnů. A jak to udělat? Je to jednoduché. Kontaktujte vašeho lokálního obchodníka, na kterého najdete kontakty v tiráži novin, nebo manažerku projektu Martinou Bernardovou (martina.bernardova@vlmedia.cz). Ti vám vše podrobně vysvětlí. Uzávěrka okresních objednávek je do 22. 3. 2019.

Další informace najdete na webu slevy.denik.cz