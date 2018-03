Jak se budeme vzdělávat a pracovat? Kongres na Žofíně se dotkl budoucnosti

/VIDEO/ Jak robotika a umělá inteligence promění trh práce? Jak by se měl změnit vzdělávací systém, aby naše děti v měnící se světě uspěly? To jsou jen některé z otázek, které se pokusil zodpovědět Singularity University Czech Summit, který proběhl v Žofínském paláci v Praze. Podívejte se na sestřih toho nejzajímavějšího, co na pódiu zaznělo.

VIDEOSESTŘIH Z KONGRESU SINGULARITY 2018 SPUSTÍTE ZDE: Singularity University Czech Summit přivezl do Prahy řadu odborníků, kteří se věnují problematice umělé inteligence a jejího vlivu na společnost. Umělá inteligence a nejmodernější technologie již nyní ovlivňuje medicínu, maloobchod, energetiku či finančnictví. ČTĚTE TAKÉ: Práce budoucnosti? Začněme vzděláváním budoucnosti Konference se vedle celosvětově uznávaných speakerů, kteří pracovali pro největší technologické firmy světa, účastnily také přední osobnosti českého byznysu a vědy. Nabídly několik důležitých vodítek, s pomocí kterých je možné zjistit, zda vybraná firma přežije změny, kterými svět prochází. Odborník na inovace Ramez Naam, který několik let pracoval pro Microsoft, prohlásil, že přežijí jen ty firmy, které nejvíce inovují. Naam pak představil osm kroků, bez nichž by dnešní nejúspěšnější firmy nebyly tam, kde jsou, a neudávaly by světu směr, který samy chtějí. ČTĚTE TAKÉ: Neusněte na vavřínech a dalších sedm tipů pro úspěšnou budoucnost

