Jedna věc je však o elektromobilech mluvit a druhá věc si je vyzkoušet na vlastní kůži a zjistit, jestli jsou typické výtky, které se kromě vysoké ceny objevují, jako je malý dojezd, pomalé nabíjení a nedostatek dobíjecích stanic opodstatněné. Proto, když se naskytla možnost zapůjčit si elektromobil Volkswagen e-Golf (2017) od firmy Porsche Česká republika, která na našem trhu zastupuje i Volkswagen, neváhal jsem ani vteřinu.

Na rozdíl od řady jiných elektromobilů, u kterých designeři popustili svou fantazii a navrhli je skutečně futuristicky, vypadal e-Golf vcelku nenápadně a kdybych nevěděl, že jezdí na elektřinu, tak bych to do něj ani neřekl.

První velké překvapení a silný zážitek nastal už po otočení klíčku zapalování. U auta se spalovacím motorem se ozve brumlání motoru, ale tady nic než ticho. A ticho mě provázelo i při samotné jízdě. Jediné, co slyšíte je aerodynamický hluk a jak se pneumatiky valí po asfaltu.

Pro řidiče zvyklého na hluk motoru to může být až znepokojující, ale po chvíli jsem si zvykl. To ticho však má z pohledu řidiče jednu velkou nevýhodu. U svého benzínového auta dokážu podle zvuku odhadnout úroveň otáček a rychlost, ale to tady prostě chybí. Stačí se chvilku nedívat na tachometr a jedete stovkou a ani vám to nepřijde.

S rychlostí souvisí i druhý silný zážitek, kterým se podle mého názoru, elektromobily nejvíc liší od těch se spalovacími motory. Stačí sešlápnout pedál a akcelerace vás přišpendlí doslova do sedačky. Tím, že elektromobily nemají převodovku a okamžitě zabírají naplno, mají skvělé zrychlení. Třeba právě v případě e-Golfu mi stačily na 60 kilometrech v hodině pouhé čtyři sekundy.

To jsem si na semaforech doslova užíval, protože jsem „natrhl výfuk“ i na pohled mnohem luxusnějším autům. Hodilo se mi to ale i i u předjíždění především v prudkém kopci. Je to skutečně návykové. Po přesednutí zpět do benzínového auta jsem si musel naopak musel zpátky zvykat, že takové zrychlení nemá a že musím podřazovat.

Rekuperace energie se vždycky hodí

Jízdní vlastnosti a zrychlení jsou jedna věc, ale to, co mě asi jako každého motoristu, který pošilhává po elektromobilech, byl dojezd. U benzínu jsem zvyklý jezdit s lehkou nohou a dojet na jednu nádrž přes 600 kilometrů, ale u elektromobilu považuji za dostatečnou vzdálenost na běžné ježdění alespoň polovinu.

Výrobce uvádí, že Volkswagen e-Golf druhé generace zvládne na jedno nabití ujet až 300 kilometrů. Poté, co jsem najezdil více než 900 kilometrů, nejen po městě a okreskách, ale i po dálnici, můžu říci, že to možné je, ale spoléhat při vyjetí na udávaný dojezd nemusí být vždy dobrý nápad.

Stačilo na to cestou domů na dálnici trochu šlápnout a ještě si pustit klimatizaci a pětadvacetikilometrová jízda po D6 klidně z dojezdu ukousla 60 – 70 kilometrů. Osvědčilo se mi jet po dálnici kolem stovky. Sice mě s výjimkou kamionů všichni předjížděli, ale osvědčilo se mi to jako rozumný kompromis, jak stáhnout na dálnici spotřebu energie.

I jinak jsem však jezdil spíše úsporněji. Jednak jsem zvyklý jezdit z benzínového auta s lehkou nohou, ale také jsem důsledně využíval tzv. režim rekuperace. To v praxi znamenalo, že jsem v podstatě používal pouze plynový pedál. Když jsem sešlápl auto zrychlilo, při sundání nohy z plynu pak samo brzdilo a přitom dobíjelo akumulátory. Brzdu jsem využil pouze v případech, kdy jsem potřeboval rychle zastavit.

S tímhle stylem jízdy jsem se dostal v průměru na dojezd 250 kilometrů, takže mohu říct, že papírové předpoklady se zas až tak neliší. Chce to, ale skutečně jezdit s rekuperací. Ta vám může při jízdě dodat až několik desítek kilometrů dojezdu, jak jsem se o tom přesvědčil například při jízdě po Jižních Čechách, když jsem se potřeboval dostat z Rozvadova na Šumavu.

V jižních Čechách je přitom situace kolem infrastruktury dobíjecích stanic poměrně zoufalá a třeba ČEZ na jih od linie Plzeň – Tábor – Humpolec nemá ani jedinou. Před sebou jsem tak měl přibližně 160kilometrovou cestu a avizovaný dojezd 177 kilometrů.

Jel jsem tedy se zapnutým jízdním režimem ECO+, který omezil výkon motoru a maximální rychlost, spuštěnou rekuperací a moje rychlost se pohybovala do 70 km/h bez prudké akcelerace. V průběhu jízdy se mi podařilo díky rekuperaci prodloužit rezervu na dojezd na 60 kilometrů, a i když jsem v kopcích v okolí Kašperských hor část z této rezervy opět ztratil, po dojezdu e-Golf hlásil, že zvládne ještě dalších 40 kilometrů. V některých částech této jízdy jsem se dostal se spotřebou až na 6,5 kWh/100 km.