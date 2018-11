Jak umlčet polská média? Repolonizací

I Češi zanechají svou stopu v boji o budoucnost a svobodu polského veřejného prostoru, který chce vláda vrátit do polských rukou a opozice zachránit před cenzurou.

Takové běžné celoplošné komerční rádio. Nenáročná hudba, vtípky, sem tam zpravodajství a samá reklama. Radio Zet, jedna z prvních soukromých polských stanic, je na prodej.

A prý za to nemůžou pravidelné rozhovory s bývalým mluvčím prezidenta Adrzeje Dudy, v nichž se moderátor Dudovým argumentům hlasitě smál. Český vlastník Czech Media Invest, kde jsou hlavními akcionáři Dan Křetínský a Daniel Tkáč, se rozhodl rádio prodat. Nepotřebuje ho v portfoliu, kam v České republice patří například Evropa 2 nebo Frekvence 1.

Informace o důvodech i samotném prodeji Zetky přinesl minulý týden portál Puls Biznesu. Hovoří až o třech zájemcích o jeho koupi, jeden z nich se prý už na varšavských večírcích vytahuje, že je velmi blízko dokončení transakce. A podle Gazety Wyborczy by to měl být provládní kůň.

Tím favoritem má být společnost Fratria, kterou spoluvlastní dvojčata Michał a Jacek Karnowští a která vydává týdeník Sieci, provozuje portál wPolityce.pl či internetovou televizi wPolsce.pl. Všechno to jsou média absolutně věrná současné moci. Fratria není velký mediální dům, její roční výnos je jen 34 milionů zlotých (cca 200 milionů korun) a čistý zisk má kolem tří milionů (18 milionů korun). Zetko je ale podle týdeníku Wprost na prodej za 70 milionů eur (1,8 miliardy korun). Financování má zajistit banka Pekao SA. A teď pozor: Pekao SA je státní banka.

Vladní inzerce vs. fake news

Vládnoucí strana Jaroslawa Kaczyńského Právo a Spravedlnost (PiS) má k polským médiím jednoduchý vztah. Buď informují tak, jak si přeje, a pak dostávají například vládní inzerci. Nebo ne, a pak jsou to „fake news“, lháři, zaprodanci, cizáci a podobně. Všechna média se zahraničními vlastníky jsou podle poslední vlády zodpovědná za výsledek PiS v nedávných komunálních volbách – strana sice vyhrála, ale ne tolik, kolik chtěla. A již zmíněný provládní Michał Karnowski v reakci na volební výsledek PiS vyzval k me-diální revoluci. Na politickou scénu se tak vrátila tzv. repolonizace médií.

V šuplíku ministra kultury Piotra Glińského totiž leží zatím odkládaný zákon, který by měl „dekoncentrovat“ vlastnictví v mediálních domech. Zjednodušeně: zahraniční vlastník by vše nad 30 procent musel prodat zpět do polských rukou. Výše procent je prý ještě k diskusi.

Kaczyński o repolonizaci vždy hovořil jako o národním zájmu. „Máme co do činění s morbidní koncentrací, to se musí změnit pro dobro polských občanů.“ PiS očekává masivní odpor ze strany médií, opozice a především Evropské unie, s níž nemá vládnoucí strana dobré vztahy. Jak ale upozorňují polští komentátoři, případ Radia Zet může být pro Kaczyńského elegantním řešením, jak repolonizovat i bez kontroverzního zákona.