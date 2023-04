Trend hotovek „z pytlíku“ nevyšuměl spolu s pandemií a lockdowny. V době drahých potravin lidé slyší na levnější a rychlé jídlo. Obchodní řetězce rozšiřují nabídku. Pod pokrmy se podepisují i známí šéfkuchaři jako Zdeněk Pohlreich. Výživoví poradci nicméně upozorňují na možný hazard se zdravím a potřebu pestré stravy.

Radka Malásková Doma občas nestíhá doma vařit večeře. Potom sahá i po polotovarech v mrazáku nebo v supermarketu po zachlazených hotovkách. Včetně českých klasik, jakými jsou guláš nebo knedlíky s uzeným masem. „Je to celkem levné a rychle hotové. Celý týden takto ale jíst nejde,“ ví žena.

Její kamarádka Petra oproti tomu při vaření používá nanejvýš mraženou zeleninu. „Polotovary nejím, snad jen občas pizzu,“ ujistila reportéra v hodonínském obchodním řetězci u boxu s mraženými potravinami.

Lidé, kteří odmítají utrácet peníze v restauracích v době zdražování, se ovšem doma stravují různě. S polotovary, navíc v akcích, ušetří oproti obědovému menu i stovku.

Masová konzerva za stovku? O hotovky v plechu či plastu je i přes zdražení zájem

Poptávka po mražených nebo trvanlivých hotovkách v různých obalech se v obchodních řetězcích zvedla už za pandemie. V online supermarketu Košík.cz dokonce šestinásobně. „Po uvolnění restrikcí samozřejmě kategorie podle očekávání klesla, na druhou stranu získala silnou základnu a v současné době prodej roste o jednotky procent. Zákazníci jsou jen výrazně náročnější na kvalitu receptur i surovin,“ pověděl Deníku mluvčí prodejce František Brož.

Z českých klasik na Košík.cz vedou holandský řízek, svíčková a koprová omáčka. Z mezinárodní kuchyně pak lidé vyhledávají Pad Thai nebo Butter chicken. „Rostoucí oblibu hotovek u českých zákazníků ilustruje fakt, že se i nabídka dodavatelů neustále zvyšuje,“ dodal Brož.

Punc kvality dodávají jména šéfkuchařů

Stabilní zájem v tomto segmentu eviduje i společnost Lidl. „V nabídce máme celou řadu hotových jídel. Tradiční pokrmy české kuchyně i lehčí jídla nabízíme ve dvojkomorových miskách v ochranné atmosféře. Průměrná cena se pohybuje kolem osmdesáti korun,“ sdělil Deníku mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler. Dodal, že ceny se odvíjejí podle aktuální situace na trhu.

Punc kvality se řetězce snaží získat i díky spolupracím se známými šéfkuchaři. „Na základě poptávky Lidl do nabídky přidal Real meal Vegan jídla od Zdeňka Pohlreicha. Na výběr je například Boloňská omáčka & linguine či Soté se zeleninou & rýže Basmati. Nabídku pak doplnily také další pokrmy, které vznikly ve spolupráci s Pohlreichem,“ dodal Myler.

Podle oslovených obchodníků už dávno neplatí, že hotová jídla si lidé berou pouze na chaty nebo výlety do přírody, kde nechtějí trávit čas zdlouhavým vařením.

Výživoví poradci ovšem před dlouhodobou konzumací určitých polotovarů varují. Stejně jako méně kvalitní trvanlivé hotovky totiž tělu nedodávají potřebné živiny. „Pokud při přípravě a skladování takových pokrmů dojde ke zničení mikroživin, stávají se z nich mrtvá jídla. Při dlouhodobé konzumaci bez zařazení pestré stravy tělu začnou chybět vitamíny, minerály či stopové prvky. Pak jde o hazard se zdravím,“ nabádá k střídmosti výživová poradkyně Daniela Šupková.

Podotýká přitom, že pokud člověk člověk takto zhřeší třeba dvakrát třikrát týdně, zdravý organizmus by s tím neměl mít problém.

Inflace vyhnala Čechy z restaurací, jedí z krabiček. Podnikům hrozí krach

Podle Brože z Košík.cz však v kvalitě celý segment za poslední tři roky prošel v podstatě revolucí. „Technologie šokového zamražení se stala novým standardem a díky modernizaci procesů je možné lépe než dříve udržet kvalitu a chuť. O to více dnes záleží na výrobcích než na samotném způsobu zpracování. Největší roli hraje receptura, použité suroviny, dochucení i um kuchaře, který musí mít přesah právě do následné technologie zpracování a volit takovou cestu, aby nebyla chuť jídla ovlivněna,“ vysvětlil.

Značka Hamé, spadající pod společnost Orkla Foods Česko a Slovensko, rozšířila už loni nabídku o trvanlivá hotová jídla s přílohami, které není nutné zachlazovat. Z těch tradičních se jedná třeba o vepřový guláš s haluškami. „Segment hotových jídel vykazuje zajímavý růst. Ta trvanlivá není potřeba uchovávat v lednici, přitom neobsahují žádné konzervanty ani přídatné látky. Velkým bonusem těchto výrobků je rychlá a snadná příprava, stačí ohřát v mikrovlnce. Díky sterilaci při vysoké teplotě a kvalitě použitých surovin je lze skladovat při pokojové teplotě až několik měsíců,“ sdělili zástupci společnosti.

Maurer: Mražená pizza ne

Gurmán a foodkritik Pavel Maurer polotovary do mikrovlnky nebo zmražené polotovary odmítá. „Vím, že se to stává populární, ale předem připravené a poté zmražené potraviny nemám rád. Pizzu z mrazáku jsem si nikdy nekoupil. Fakt je, že ne vše mražené musí být špatné. Například pokud se ryba vytažená z moře zamrazí a zakonzervuje hned na lodi – plovoucí továrně, dává to pro dovoz někam do Česka smysl. Ve výsledku může chutnat lépe než ryba, která několik dní putovala na tuzemský pult jenom zachlazená,“ vysvětlil Maurer.

Češi šetří, než zajít do restaurace na pizzu, koupí si raději mraženou. Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Nevadí mu ani některá kvalitní mražená zelenina. „Z hrášku dělám polévku. Záleží, jak se s produktem pracuje, než se dostane do sáčku,“ dodal vydavatel a autor průvodce Grand Restaurant.

Slevami proti plýtvání

Ušetřit lze i při nákupu levnějších chlazených potravin. Obchodní řetězce se totiž snaží bojovat proti plýtvání. Společnost Lidl tak po bedýnkách s ovocem a zeleninou lidem nově ve speciálních slevových koutcích nabídne i chlazené výrobky, maso a ryby. Sleva má být sedmdesát procent. „Bude se jednat o všechny chlazené výrobky napříč naším sortimentem, které jsou zdravotně nezávadné, ale blíží se datum jejich spotřeby. To stejné bude platit pro maso a ryby,“ upřesnil mluvčí Myler.

Menu za dvě stovky? Češi dali restauracím sbohem, našli si způsoby, jak ušetřit

K podobnému kroku přistoupilo v desítkách vybraných prodejen i Tesco. Podle toho, jak blízko je expirace, snižuje cenu potravin, a to během dne od deseti do pětasedmdesáti procent. „Zákazníci tak ušetří nejen svojí peněžence, ale také pomohou předcházet plýtvání potravinami. Naším dlouhodobým cílem je, aby žádné jídlo nepřišlo zbytečně nazmar,“ sdělil nedávno Patrik Dojčinovič, provozní ředitel ve společnosti Tesco.

Vždy se jedná o zboží, kterému ještě nevypršelo datum spotřeby či minimální trvanlivosti. Potraviny po datu minimální trvanlivosti již zákazníkům Tesco nenabízí a daruje je do potravinových bank.

