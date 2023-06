Internet nabízí mnoho příležitostí k zábavě. Ačkoliv je to možné i zdarma, spoustu služeb či produktů je nutné zaplatit. Nabízí se ale i několik možností, jak si bez výrazného omezování v digitálním světě užít kopec srandy. Deník čtenářům přináší rady, na čem se dá v této oblasti ušetřit.

Využívejte zkušební verze

Většina společností nabízí zkušební verze služeb a produktů na časově omezené období, zpravidla týden až měsíc. Uživatel tak má dostatek času, aby si uvědomil, jestli mu dané zboží vyhovuje a zaplatí za něj. Rovněž se jedná o výhodný způsob, jak něco použít jen pro jednorázovou potřebu.

Hledejte legální bezplatné alternativy

Spousta osvědčených programů jako Microsoft Office mají i své bezplatné alternativy vytvořené konkurencí, které jsou naprosto legální a funkčností téměř totožné, například Dokumenty Google nebo Open Office. Podobné je to u grafických nebo videoeditorských aplikací. Pokud rádi píšete, můžete využít i bezplatné blogové portály.

Zdarma je možné taky sledovat filmy a seriály. Na YouTube jsou dostupné legální kanály jako třeba Vapet, Filmy Česky nebo KoukeYTe - celé filmy zdarma.

Také hry je možné hrát bez úplaty. Nejlepší variantou pro PC je streamovací služba Nvidia GeForce Now, která nabízí i velké herní tituly jako třeba Assassin's Creed, pro nenáročné uživatele jsou výhodné webové stránky Poki.cz a Gambis.cz. Každý týden rozdává Epic Games Store hru zdarma, podobné akce někdy pořádá i Steam nebo GOG. Na mobilních zařízeních se rovněž nabízí spousta tzv. free to play titulů, u nichž je však nutné dát si pozor na mikrotransakce - nákupy přímo ve hrách pro urychlení postupu nebo kosmetické balíčky - a nejlépe si jich zcela nevšímat.

Hudbu si bez obtíží s pár reklamami poslechnete přes Spotify nebo Youtube Music.

Využívejte předplatné

Než si kupovat jednotlivé filmy, seriály, hudební alba, hry nebo různé produkty, je možné si za mnohem nižší obnos platit předplatné, které často obsahuje až tisíce produktů v daném segmentu. Zpravidla vyjde na několik desítek korun. Platí se většinou měsíčně, ale někdy se nabízí i čtvrtletní, pololetní nebo roční varianty. Uživatel tak má možnost si vybrat, co a po jak dlouhou dobu chce využívat.

Pokud si jste jistí, že během roku budete využívat pouze jedinou službu, například HBO Max nebo PlayStation Plus, můžete ještě ušetřit tím, že si rovnou koupíte roční předplatné, u kterého v součtu zaplatíte třeba jen za osm měsíců, a to díky příslušné slevě.

Předplatné PlayStation Plus:

Nepředplácejte to, co nepotřebujete

Předplatné je sice nejčastějším způsobem, jak ušetřit na online zábavě, ale je také nutné se o něj pravidelně starat. Bez jakékoliv správy streamovacích platforem nakonec můžete utratit víc peněz, než byste chtěli. Proto si daný měsíc plaťte jen to, co skutečně využijete. Předplatné je možné bez problémů kdykoliv zrušit a později znovu obnovit.

Pořiďte si nižší verze

Variantou je volba nižších variant předplatného. Sice mají různá omezení jako třeba horší kvalitu přehrávání, ale za ni se v dnešní době považuje i full HD rozlišení, které ve skutečnosti běžnému uživateli bohatě stačí. Podobně to funguje u praktičtějších produktů, jako jsou grafické editory, u nichž ale nepotřebujete tu nejlepší verzi, pokud nejste profesionál, který se tím živí.

Půjčujte si filmy

Půjčky filmů či seriálů například v aplikacích Apple TV nebo YouTube jsou nejlepší pro lidi, kteří vyhledávají online zábavu velmi zřídka. Pokud víte, že za celý měsíc chcete vidět jen jeden nebo dva hollywoodské trháky, tímto způsobem ušetříte nejvíc.

Sdílejte své účty

Sdílení účtů v rodině nebo s přáteli je výbornou volbou, jak ušetřit na online zábavě, ať už se jedná o předplatné, herní účty, YouTube nebo jiné produkty. Doporučujeme však tohle provádět pouze s lidmi, které znáte osobně, čímž se vyhnete podvodníkům. Myslete na to, že k vaší debetní kartě má najednou přístup více lidí.

Některé služby jako Netflix se sice už snaží tento způsob omezit, ale ve většině případech na překážky nenarazíte. Například streamovací platformy zpravidla omezují počet aktivních zařízení ve stejnou dobu, i tak se jedná třeba o čtyři souběžně sledující domácnosti. Když si mezi sebou měsíční sumu rozdělíte, vyjde vás to výrazně levněji.

Sledujte slevy

Na internetu je obrovské množství každodenních slev, které doplňují ještě sezónní akce. Není segment, kterého by se to netýkalo. Pokud něco nutně nepotřebujete mít hned, počkejte, až se produkt či služba zlevní. Například v herní aplikaci Steam jsou tyto akce neustálé a s pomocí vyhledávače historie cen SteamDB si můžete zjistit, jaká byla dosavadní minimální částka. Obdobně to funguje i pro ostatní platformy.

Kupujte výhodné balíčky

Videohry, programy nebo e-knihy a e-komiksy je možné koupit v rámci výhodných balíčků na webech Humble Bundle nebo Fanatical. Tímto způsobem si například za 250 korun pořídíte balíček produktů v hodnotě šest tisíc korun. Jedná se o naprosto legální způsob, který podporují samotní vydavatelé, autoři či vývojáři. Část peněz navíc zpravidla míří na vybranou charitu, což je vždy transparentně podložené.

Místo placení kabelovky nebo satelitu a streamovacích platforem typu Netflix je možné dost peněz ušetřit s pomocí internetové televize. I ony fungují na principu předplatného, avšak většina zprostředkovatelů nabízí kromě několika balíčků televizních kanálů také vlastní filmotéku. Nabídka sice může být oproti VOD službám značně omezenější, ale pro nenáročné uživatele je určitě přínosem. Případně můžete v televizi propásnuté filmové snímky, seriály či pořady sledovat zpětně.

Studujete? Využijte toho

Mnoho služeb nabízí slevy pro studenty, což se ověřuje většinou pomocí ISIC karty. Pokud tedy studujete, nebo máte doma někoho, kdo chodí do školy, můžete díky tomu značně ušetřit.

Zapojte se do soutěží

I soutěže nebo takzvané giveaway se staly pravidelnou záležitostí v online zábavě. Samotné společnosti, distributoři, obchody, ověřené internetové portály, které mají uzavřené partnerství, nebo tvůrci zábavního obsahu často pořádají soutěže nebo rozdávají různé produkty, zpravidla ty nejnovější, jelikož se jedná o součást marketingových kampaní. Když budete mít štěstí, můžete se radovat.

Stačí starší verze

Hry nebo software vycházející každý rok nemusí běžný uživatel ve stejné kadenci nakupovat. Příkladem může být fotbalový simulátor FIFA, u kterého někdy nepoznáte rozdíl ani po třech letech. Prostě tomu dejte čas.

Vraťte to, co vás nebaví

Často se na to zapomíná, ale i online produkty je možné vrátit v určité lhůtě, zpravidla týden až čtrnáct dní. U her ještě například bývá limit na maximálně dvě odehrané hodiny. Pokud tedy s něčím nejste spokojení, požádejte o vrácení peněz.