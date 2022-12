Téměř třetina Čechů letos musela omezit výdaje či sáhnout do úspor

ČTK

Téměř třetina Čechů letos musela omezit výdaje nebo sáhnout do úspor. Více než polovina lidí v končícím roce řešila nedostatek peněz šetřením na běžných výdajích, zejména při nákupu potravin či oblečení. Vyplývá to z prosincového průzkumu poskytovatele půjček Provident Financial mezi tisícovkou respondentů.

Senioři a finance - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock