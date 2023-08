Další rok v řadě bojují rodiče budoucích prvňáků se zdražením školních potřeb. Oproti loňskému roku jsou lépe připraveni, využívají věci z druhé ruky nebo čekají na výhodné nabídky. Deník radí, na co se letos připravit.

Další rok v řadě bojují rodiče budoucích prvňáků se zdražením školních potřeb. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

O kolik pomůcky zdražily?

Podle prodejců nárůst cen nebyl tak obrovský jako loni. „Zdražovalo se okolo pěti procent, což není tak velký skok,“ řekla majitelka obchodu Dráček.cz Michaela Loudinová.

Některé zboží může být dražší výrazněji, třeba v závislosti na cenách materiálů. Například ceny gumovacích per narostly raketově. „Náhradní náplně loni stály devadesát korun, letos je to 148,“ potvrdila majitelka obchodu Potřeby do školy Lenka Otradovcová.

Děti nemají co jíst. Pomáhají školní obědy zdarma, zájem roste každým rokem

Na kolik výbava vyjde?

Cenová škála je široká. Ceny vybavených patrových penálů se pohybují na portálu Heureka od 90 do 869 korun. Školní aktovku pořídíte od několika sto korun do několika tisíc. Podle průzkumu společnosti Provident ale rodiče přemýšlejí o vynaložení nižších tisíců korun. „Náklady na pomůcky letos rodiče odhadují na průměrných tři tisíce korun za dítě,“ poznamenala mluvčí společnosti Jana Pikardová.

Budou to letos rodiče zvládat?

Podle zmíněného průzkumu by letos měli rodiče zásah do rodinných rozpočtů zvládnout lépe než loni. „Na návrat do školy jsou lépe připraveni. Naučili se šetřit a omezovat výdaje, kde je to možné,“ doplnila Pikardová. V průzkumu 13 procent rodičů odpovědělo, že plánuje nakupovat věci z druhé ruky, 37 procent pak spoléhá na to, že využije věci z loňska, třeba po starších dětech.

Jak ušetřit za vzdělání? Tyto rady uchrání rodinný rozpočet a děti nelimitují

Kde sehnat pomůcky levně?

Školní pomůcky prodávají v akcích také supermarkety či prodejny s levným zbožím. Oproti specializovaným obchodům, které si zakládají na zboží konkrétních značek, mohou být ceny nižší. Často je to ale vykoupeno kvalitou, která se může negativně propsat do držení těla, ruky nebo do funkčnosti. Při hledání nízkých cen neopomeňte sociální sítě, na kterých se prodávají přebytky z domácích zásob, nevhodné dárky od Ježíška nebo kvalitní věci z druhé ruky.

Pomůže s náklady stát?

Na začátku prázdnin se přestal vyplácet jednorázový příspěvek na dítě. Stát rodičům vyplatil téměř sedm miliard korun. „Z průzkumu pro ministerstvo práce a sociálních věcí vyplývá, že příspěvek byl ve většině případů využit na školní pomůcky pro děti nebo jejich volnočasové aktivity,“ uvedlo ministerstvo. Letos už o něj rodiče žádat nemohou. Systém dávek pomoci v hmotné nouzi ale zná Mimořádnou okamžitou pomoc.

Češi netuší, že pojišťovny nabízejí příspěvky na sportování. Ušetřit lze tisíce

Komu se poskytuje a kde o příspěvek žádat?

Jednorázový příspěvek se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi. Prostředek slouží i k uhrazení nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností. O příspěvek na školní pomůcky se žádá na kontaktním pracovišti na krajské pobočce Úřadu práce České republiky. Přiznání příspěvku není automatické ani plošné, úřad posuzuje, zda se jedná o odůvodněnou žádost i odůvodněné výdaje. Pozor, žádost je nutné podat ještě před nákupem pomůcek.