Jaké jsou zmrzlinové hity letošního léta v Ostravě? Podívejte se!

/FOTOGALERIE/ K létu patří zmrzlina. Závěr července má být navíc tropický. Kam a na jakou tedy v Ostravě? Přinášíme několik tipů.

Adria Snack v centru

Pokud procházíte Poštovní ulicí v centru Ostravy směrem k ostravskému Masarykovu náměstí, nemůžete tuto provozovnu minout. Prodají vám tady nejen pizzu, ale třeba i chlazené nápoje, zmrzlinu a také ledovou tříšť. V Adria Snacku v současnosti nabízejí šestnáct druhů kopečkové zmrzliny i dva druhy točené zmrzliny.

Cena: malá točená 20 korun, střední 30 korun, maxi 40 korun; kopeček zmrzliny 15 korun

Oblíbená příchuť: letos jde podle provozovatele bistra na odbyt novinka mezi nabídkou kopečkové zmrzliny, Don Vitto, což je zmrzlina s příchutí čokolády, vanilky i maliny

Prodejní doba: všední dny od 8 do 20 hodin, sobota od 9 do 19 hodin, neděle od 12 do 19 hodin

Zmrzka & Rolka - thajský styl

Ve francouzském retro trucku Citroen HY Van vyrábějí u KFC ve Shopping Parku v Zábřehu (a pak ve druhé provozovně u Karoliny) zmrzlinu podle thajského receptu. „Obsahuje dvaaosmdesát procent smetany,” upozporňují v provozovně Zmrzka&Rolka.

Cena: za porci (150 gramů) rolované zrmrzliny účtují 65 korun

Oblíbená příchuť: prodávají především příchuť Kinder Bueno s nutelou Prodejní doba: od 10 do 21 hodin

Ollies dorty - vlastní zmrzliny

Ollies dorty (Výstavní ulice Ostrava-Vítkovice, Porubská ulice v Porubě a cukrárna v Avion Shopping Parku) si zmrzliny připravuje ve své vlastní výrobně. Lahodnou a krémovou zmrzlinu připravuji ve vlastní výrobně Ollies dorty. V základní nabídce najdou zákazníci vždy malinový sorbet, čokoládovou, pistáciovou a vanilkovou zmrzlinu. Dalších 16 až 20 příchutí ve výrobně mění podle aktuální nabídky ovoce a chuti zákazníků.

Cena: 42 korun za porci (85 gramů zmrzliny), 79 korun (170 gramů) a 99 korun (255 gramů) Oblíbené příchutě: malinový a mango sorbet, čokoládová, pistáciová a lotosová

Prodejní doba: cukrárny Ollies ve Vítkovicích a Porubě mají otevřeno denně od 7.30 do 20 hodin, stánek v Avion Shopping Parku od 9 do 20 hodin Florida

Florida - bez punčové to nejde

Třiatřicátou sezonu zahájila letos nejznámější původní porubská zmrzlinářka v bistru Florida na Hlavní třídě. „Tou nejoblíbenější je punčová, bez té by Porubáci nemohli žít…“ tvrdí s tím, že nabídka zahrnuje až čtrnáct dalších druhů této pochoutky!

Cena: kopeček vyjde na 15 korun

Oblíbená příchuť: punčová

Otevírací doba: od 11 do 18 hodin a výhodou zde je bezesporu možnost posezení před provozovnou

Astra láká na cookies a tiramisu

Točená klasika podle velikosti porce od 20 do 35 korun, vanilková či ovocná (nejčastěji meruňková) příchuť. Kopečková za 15 Kč, na výběr i deset druhů, nejvíce se prodávají „šmoulovské“, cookies či tiramisu zmrzliny. „Snažíme se být nejlevnější,“ říká provozovatel italské zmrzliny Astra u Mléčného baru na Hlavní třídě (druhou má pod Alšovým náměstím).

Cena: od 15 do 35 korun

Oblíbená příchuť: cookies

Otevírací doba: od 9 do 19 hodin

Ilvero od italského zmrzlináře

Ilvero si nyní říká, na italskou gastronomii se specializuje a rodilého italského zmrzlináře zaměstnává podnik, jemuž v Porubě neřekne nikdo stejně jinak než původním názvem Labužník.

Zmrzliny mají až osm druhů.

Cena: jedna porce 28 korun

Oblíbená příchuť: vanilková

Otevírací doba: 8 až 22 hodin

Venuše - klasika přímo z okénka

Cukrárna v komplexu Venuše v Hrabůvce má ducha starých časů a zmrzlinu prodává z okénka. Točenou podle velikosti za 10, 16 a 22 korun, bývají čtyři druhy, z nichž zákazníci chtějí hlavně vanilkovou a čokoládovou. Mají i kopečkovou po 15 korunách, nejžádanější je jahodová a „barevné dětské” druhy. Otevřeno je od 9 do 18 hodin, včetně víkendů. Stejný podnik je také v Krmelíně.

Cena: od 10 do 22 korun

Oblíbená příchuť: vanilková a čokoládová

Otevírací doba: od 9 do 18 hodin

Takže tak nabízí rolovanou zmrzlinu

Ostravské bistro Takže tak na Kuřím rynku nabízí takzvanou rolovanou zmrzlinu (Iceroll), která se připravuje na speciální mrazicí pánvi přímo před očima zákazníka. Do jogurtového nebo smetanového základu si zákazníci sami zvolí příchuť a další ingredience – čerstvé ovoce, čokoládu, sušenky nebo oříšky podle chuti. Zákazníci mají na výběr zhruba z dvou desítek příchutí.

Cena: za jednu porci zmrzliny 79 korun (100 ml smetanového nebo jogurtového základu) plus čerstvé ovoce a další přísady Oblíbené příchutě: v těchto týdnech si lidé rádi dopřávají příchutě sezonního ovoce (borůvkovou, jahodovou, malinovou)

Prodejní doba: Už od konce června si lidé mohou iceroll kupovat na Kuřím rynku v Ostravě v jednom z dřevěných stánků.

Otevírací doba: Ve všední dny od 10 do 18 hodin, o sobotách bude prodejní doba přizpůsobena počasí.