Jako Libeňský? Ne. Most Legií však bude na podzim kvůli diagnostice zavřený

/FOTOGALERIE/ Kamenný silniční Most Legií čeká kompletní rekonstrukce. Významná spojnice vltavských břehů mezi Národním divadlem a Újezdem ze začátku 20. století se opravy dočká po roce 2020.

Už asi měsíc odebírají dělníci a technici z mostu vzorky pro laboratorní diagnózu nosnosti a životnosti materiálu. Kvůli odběru vzorků ze svrchní části a současné opravě tramvajových kolejí bude most koncem listopadu na osm dnů obousměrně uzavřen.

"Diagnostický průzkum bude mít stejný průběh jako u Libeňského nebo Hlávkova mostu. Vzorky bude zkoumat Kloknerův ústav ČVUT, který připraví analýzu s doporučeným postupem opravy," sdělila mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková s dovětkem, že analýza bude hotová příští rok v květnu a bude využitá v následném projektu rekonstrukce.

Ta by mohla podle realistických odhadů začít za zhruba tři roky a spolu s úpravami silnic a tramvajové trati až k Újezdu přijde město na stovky milionů korun. "Na rozdíl od Libeňského mostu tady nečekám politické spory. U Mostu Legií, který je v o něco lepším stavu, je všeobecná shoda, že by se měl opravit ve stávající podobě a šíři," uvedl Václav Hvízdal, jednatel společnosti Pontex, která má diagnostiku na starosti. Oprava má podle něj dvě varianty – rychlejší s dlouhodobou uzavírkou celého mostu nebo pomalejší s rozdělením prací na pravou a levou polovinu konstrukce.



Most Legií ze žuly a pískovce byl otevřen v roce 1901 za účasti císaře Františka Josefa I. a do vzniku Československa nesl i jeho jméno. Protože jde o národní kulturní památku, na diagnostický průzkum dohlíží památkáři. Většina vzorků se odebírá z pontonových mostů nebo ze Střeleckého ostrova. Přístup na něj nebude podle mluvčí TSK kvůli diagnostice nijak omezen.