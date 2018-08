Jako v Chicagu. Piráti chtějí v Brně nadzemní dráhu

Nová dominanta Brna? Jako v americkém Chicagu Brňanům možná v budoucnu usnadní veřejnou dopravu nadzemní dráha, která propojí židenické nádraží se současným hlavním vlakovým nádražím a novým u řeky Svratky. V programu pro podzimní komunální volby ji prosazují Piráti.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Projekt, který ve středu představili, by měl vyřešit problém s dopravou po přesunutí brněnského železničního uzlu. „Nadzemní dráha využívající tramvaj nebo vlakotramvaj bude dočasným řešením, než v Brně postaví diametr. Cestující tak nebudou muset po cestě mezi železničními stanicemi přesedat,“ přiblížila čtyřka kandidátky a automatizační specialista Ondřej Kotas. Piráti se kvůli stavbě chtějí domluvit se Správou železniční dopravní cesty na odkupu viaduktů a železniční infrastruktury.



Plánují i vybudování nových zastávek, jako třeba Špitálka, Opuštěná nebo Holandská. Přímá linka mezi nádražími se líbí například Filipu Vojáčkovi. „Pro cestující by to bylo pohodlnější, navíc by se ulevilo i přetíženým tramvajovým linkám," uvedl Vojáček.

KLÁRA STRÁSKÁ