O datech ze systému obchodování s emisními povolenkami, které zveřejnila Evropská komise, v dnešní tiskové zprávě informovala ekologická organizace Greenpeace ČR. Vyjádření společností ČTK shání.

Zatímco Počerady a Tušimice se držely na podobné hodnotě jako předloni, Chvaletice zvýšily emise CO2 o 43 procent proti roku 2017 na nejvyšší hodnotu za posledních 11 let. Předloni činily emise zhruba tři miliony tun CO2, loni přes 4,3 milionu. Dalšími v pořadí za těmito třemi elektrárnami v produkci emisí oxidu uhličitého loni byly paroplynová elektrárna Vřesová, hutnická firma ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny.

Podle mluvčí Sev.en Energy Gabriely Sáričkové Benešové žebříček zohledňuje jen některé typy produkce CO2. "Pokud jde o elektrárnu Chvaletice, meziroční nárůst emisí je dán tím, že se v roce 2018 přesně o udanou hodnotu 43 procent zvedla výroba elektřiny.

Rekordní poptávka odběratelů

Elektrárna se tím navrací do běžného provozního stavu a reaguje na rekordní poptávku odběratelů. Ta byla způsobena mimo jiné odstávkami jaderných elektráren a nedostatkem energie z obnovitelných zdrojů v době letních veder, tedy kvůli potřebě klimatizovat například nemocnice, výrobny i domácnosti. Elektrárna tím navíc dostála svým závazkům při zajištění stability přenosové soustavy," napsala ČTK.

Podle Greenpeace elektrárna Počerady produkuje podobné množství emisí jako všechna nákladní auta v České republice. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu z roku 2017.

"Zavřít nepotřebnou a velice plýtvavou elektrárnu Počerady by snížilo české emise oxidu uhličitého stejně, jako kdyby přestala jezdit úplně všechna nákladní auta. ČEZ však stále neřekl, jestli ji opravdu zavře a bude tak naplňovat Státní energetickou koncepci ČR, nebo jestli ji prodá Pavlu Tykačovi. Co by se asi dělo se ukazuje ve Chvaleticích, kde Tykač zvyšuje spalování uhlí, a dokonce žádá výjimku, aby mohl vypouštět více toxické rtuti," uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

V říjnu loňského roku generální ředitel holdingu Sev.en Energy Luboš Pavlas potvrdil, že holding má stále zájem o koupi elektrárny Počerady. Tykačova společnost Vršanská uhelná jednala s ČEZ, kterému elektrárna nyní patří, o její koupi předloni. Dozorčí rada ČEZ ale transakci neschválila. Vršanská uhelná dříve uvedla, že nabídla za Počerady deset miliard korun. Pavlas řekl, že aktuální nabídka by byla nižší.