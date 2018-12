O devět stovek měsíčně by se měl od ledna zvýšit průměrný důchod. Dosáhne tak téměř 13 300 korun. Důvodem je novela o důchodovém pojištění, která změnila způsob výpočtu penzí. Navíc přidala tisícovku lidem starším 85 let.

„Zvýšení bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat,“ říká mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová.

Mzdy a příspěvky

To je jenom jedna ze změn, ke kterým dojde v příštím roce. Mimo jiné se také zvýší minimální mzda ze 12 200 korun na 13 350 korun měsíčně hrubého.

Spolu s tím porostou i další takzvané zaručené úrovně, které se od minimální mzdy odvíjejí. Ty člení zaměstnance včetně prodavaček či řidičů autobusů podle náročnosti práce do osmi skupin a určují zaměstnavatelům spodní hranici výplaty.

Kvůli minimální mzdě pak vzroste i zdravotní pojištění, které platí podnikatelé a nevýdělečně činní lidé, třeba vysokoškolští studenti starší šestadvaceti let. „U podnikatelů a živnostníků se také mění splatnost záloh na důchodové pojištění a nemocenské pojištění,“ říká Barbara Hanousek Eckhardová. Doposud se posílaly zpětně, od ledna se budou platit v měsíci, na který se vztahují. Jinak podnikatelům hrozí pokuty.

Handicapovaným by se pak během roku měly zvýšit nejvyšší příspěvky na péči o čtyři až šest tisíc měsíčně. Vzroste i náhrada mzdy lidem, kteří kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání mají menší příjmy.

Policisté a učitelé

Polepšit si mají lidé pracující ve státní správě. Například policisté či hasiči, u nichž se bude navýšení platů pohybovat řádově ve stovkách korun.

Podobně na tom budou i zaměstnanci ve školství. A to nejen učitelé, ale i školníci či kuchařky. „Deset procent půjde do tarifní částky – to je to, co rovnou uvidí na své výplatní pásce,“ vysvětlil ministr školství Robert Plaga (ANO). Pětiprocentní navýšení by mělo být u odměn.

V prosinci také sněmovna schválila takzvaný daňový balíček. Musí jej ještě schválit Senát a prezident. Pokud se tak stane, podnikatelům se během roku zvýší výdajové paušály u daní z jednoho na dva miliony korun.

Do nižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty pak klesne i dodávka tepla. Naopak si pohorší milovníci bezdýmného tabáku, tedy některých e-cigaret, na nějž nově bude uvalena spotřební daň.