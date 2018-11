Jaký vývoj čeká svět technologií? Podívejte se na předpovědi expertů

Odborníci z americké společnosti AT&T v roce 1993 sestavili v rámci reklamní kampaně sérii předpovědí, jakým směrem se bude ubírat vývoj technologií. Ve většině případů se nemýlili. U příležitosti 25. výročí kampaně proto přichystali novou předpověď. Co nás v nejbližší době čeká?

Elektronické knihy, videohovory, služby pro sledování filmů a seriálů on-line, to jsou vymoženosti, které dnes považujeme za samozřejmé. Když však v roce 1993 odborníci z AT&T pronášeli své předpovědi, internet byl teprve v plenkách a související technologie v nedohlednu.

Pětadvacet let stará kampaň You Will nabízí mrazivě přesný pohled na život dnešního člověka. A právě na tomto úspěchu podle technologického portálu Cnet staví americká firma další sérii reklamní kampaně, která nese stejný název a pokouší se o podobně přesnou prognózu technologického vývoje v následujících letech.

Roboti-asistenti

Robotičtí pomocníci, jako například automatické vysavače, jsou součástí některých domácností již dnes. Podle vědce z Massachusettského technologického institutu (MIT) Andrew McAfeeho přinese budoucnost daleko pokročilejší roboty, kteří budou pomáhat seniorům se stařeckou demencí či dětem trpícím autismem.

„Jednou z největších výhod takových robotů je, že nebudou s lidmi ztrácet trpělivost,“ říká McAfee.

Pokročilá umělá inteligence

Díky umělé inteligenci bude moci člověk zanechat v počítačové databázi svůj otisk, který může „žít“ další stovky let. „Mohla bych si vytvořit digitální verzi svého zesnulého otce, baseballového nadhazovače, který by mého syna mohl naučit hrát,“ říká viceprezidentka sekce programového managementu AT&T Alicia Abellová.

Podle technologické expertky Michaely Roseové bude v budoucnu každé dítě mít svého vlastního virtuálního asistenta, který mu bude pomáhat s domácími úkoly či výukou.

Domov podle nálady

Filozof Gray Scott předpovídá, že v nejbližších letech vědci vyvinou inteligentní oblečení, které dokáže monitorovat zdravotní stav člověka. „Pokud vám přestane bít srdce, oděv přivolá drona s defibrilátorem,“ řekl. Podle Abellové by podobnou technologií mohly být vybaveny dokonce celé domácnosti.

Ty bude v budoucnu možné ovládat na dálku. Technologie chytrých domovů má své místo již v dnešní době, podle filmové producentky Hannah Beachler však příbytky budoucnosti budou schopné měnit barvu stěn či obrazy na stěně podle aktuální nálady a vkusu majitele, nebo automaticky korigovat teplotu.

Nakupování a doprava

Odpadne i zdlouhavé a řadou lidí nenáviděné nakupování. „Budu si moci vybrat rajčata, která se mi líbí. Ale jen za pomoci virtuálního avataru, aniž bych opustila pohodlí domova,“ sní Abellová. Virtuální postavy by podle Beachlerové mohly jednou sloužit i ke zkoušení oděvů přímo z e-shopů.

Budoucnost dopravy podle expertů spočívá v autonomním řízení. „Za 25 let nebude nikdo potřebovat vlastní automobil,“ myslí si viceprezident prodeje AT&T Rsesh Patel. Vozidla budoucnosti spolu budou komunikovat prostřednictvím zvláštní sítě. „Můžeme zabránit tomu, aby lidé umírali kvůli opilým řidičům,“ vysvětluje Scott.

Filmy dostanou nový rozměr

Obrovské změny předvídá viceprezident oddělení produktového managementu AT&T Wayne Purboo filmovému průmyslu. Filmy se podle něj budou natáčet pomocí kamer umístěných doslova všude - v čepicích, brýlích, náramcích… „Když se mi v kině nelíbí sedadlo, zvednu se a najdu si lepší. Představte si, že to můžete udělat přímo ve filmu,“ říká.

Divák by si tak mohl kdykoli vybrat záběr z té kamery, která mu v danou chvíli přijde nejvhodnější. Filmy by se tak proměnily v podívanou na míru pro každého.

„Některé z předpovědí se mohou zdát bláznivé, ale nezapomínejte, že tak mohly působit i předpovědi z roku 1993,“ říká Roger Cheng z portálu Cnet. „Konferenční hovory či streamování videa na počítači se tehdy mohly jevit stejně šílené.“