Ti zodpovědnější si daňové přiznání k dani příjmu fyzických osob už chystají. Zakladatelka společnosti UOL účetnictví Jana Jáčová ale předpokládá, že největší nápor přijde v březnu. „Docela se mi líbilo, když vláda říkala, že odstraní daňové výjimky. To mohlo pomoct. Ale nestalo se tak a ještě víc se vše zkomplikovalo. Je to škoda,“ komentuje současné změny účetní.

Lidé se musejí začít věnovat daňovému přiznání. Jaký je v současné době zájem o vaše služby?

Teď máme asi tři sta klientů, kterým budeme dělat jednorázově daně. Počítáme, že jich celkem budeme dělat sedm set až tisíc. Lidé to začínají řešit. Teď přicházejí ti zodpovědní, největší nával bude až v březnu.

Berou vám práci různé internetové portály, které zpracovávají daňová přiznání online?

My se na to takto vůbec nekoukáme. Kdyby bylo po mém, tak bychom jednorázová daňová přiznání vůbec nedělali, protože se specializujeme na klienty, které u nás mají paušální službu. Nám to tedy vůbec nevadí. Ti, kteří chodí k nám, mají už nějaké souběhy, například kryptoměny, cenné papíry a podobně. Tedy přesně nevědí, co by měli danit. Poplatníků je spousta a od určitého okamžiku už ani nepřibíráme, nebo jim říkáme, že to bude pozdě.

Jak často se měnění parametry různých daní a co to pro vás znamená?

Parametry se mění každý rok. Teď budeme aplikovat to, co se změnilo k 1. lednu 2023, a od 1. ledna 2024 jsou už zase další změny. Bude změna ve slevě na manželku, limit pro výpočet vyšší sazby daně a podobně. Jsme na to zvyklí, takže nám to nevadí. Musíme znát legislativu, takže nás zákonodárci drží v permanentní pohotovosti. Spíš je to matoucí pro lidi. Klientům proto říkám, aby si daně plánovali maximálně na dva roky, protože pak může být všechno jinak, což se potvrzuje.

Nemusíte kvůli těmto změnám měnit software, který používáte?

Nemusíme. Změny mají většinou dopad do daňového přiznání, což děláme přes portál MOJE daně. Ale například u daně z přidané hodnoty to musíme měnit. Používáme software FORM studio, a dělá to pro nás přímo výrobce.

Parametry daní by se tedy neměly měnit příliš často?

Chápu, že státní rozpočet občas potřebuje peníze získat, ale kdybych na ministerstvu seděla já, měnila bych jen sazby daní, protože to je pro lidi čitelné. Když řeknete, že daň z příjmu není patnáct procent, ale šestnáct. Ale když řeknete, že do částky třicetišestinásobku průměrné mzdy je daň patnáct procent, nad to je 23 procent, letos to byl čtyřicetiosminásobek, jsou věci, které jsou za mě zbytečně složité. To je asi jeden z důvodů, proč lidé nemají obor účetnictví rádi. Je to zamlžené. Jsou tam různé výjimky a parazituje na tom spousta lidí, kteří to musejí lidem vysvětlovat. Chcete podat daňové přiznání a potřebujete k tomu šest daňových poradců. To se mi nelíbí.

Kolik v současné době stojí vypracování daňového přiznání, když zajdu účetním?

Ceny jsou různé. Jsou účetní, kteří to dělají za pět set, za tisíc korun. U nás, když nějaký zaměstnanec má jen dva souběhy, je to asi za tisícovku. Když je k tomu nějaký nájem, tak 1500. Pokud jde o podnikatele, kde jsou i přehledy sociálního a zdravotního pojištění, je to dva a půl tisíce korun. Když si ale představíte živnostníka, který pracuje jako konzultant, má paušální výdaje šedesát procent a k tomu má nějaké akcie a kryptoměny, stojí to dva a půl tisíce. Není to žádné drama.