Jančura opožděně ukázal čísla za 2016. Vlaky spadly do mírné ztráty

Hospodaření největšího soukromého osobního dopravce na železnici v Česku v roce 2016 skončilo ztrátou, o téměř polovinu pak klesla Radimu Jančurovi ziskovost dalších byznysů zastřešených Student Agency. Ztrátu vlaků podle firmy zavinil byznys na Slovensku, na své hlavní trase Praha – Ostrava byla firma v zisku. Vyplývá to z výročních zpráv RegioJetu a Student Agency, kterou firma s téměř půlročním zpožděním oproti zákonné lhůtě zveřejnila ve sbírce listin obchodního rejstříku.

RegioJet v roce 2016 měl ztrátu 13,3 milionů korun, v roce 2015 přitom dosáhl zisku 35 milionů korun. Tržby RegioJetu v roce 2016 stouply z 649 na 772 milion korun. Ve svých vlacích přepravil v roce 2016 3,72 milionů cestujících, o pětinu více, než v roce 2015. RegioJet podle výroční zprávy dlužil mateřské Student Agency 322 milionů korun.

Majitel firmy Radim Jančura ve výroční zprávě ze záporného výsledku vlaků viní slovenskou vládu. Ta zavedla v části vlacích státního dopravce ZSSK jízdné pro vybrané skupiny cestujících zdarma, zatímcove vlacích RegioJetu museli cestující platit. RegioJet nakonec z tratě Bratislava – Košice odešel.

„RegioJet si pronajal další lokomotivy Vectron, které měly být nasazeny na větší počet spojů na trase Bratislava – Košice a zpět. Tyto spoje nakonec nebyly z důvodu diskriminačního přístupu slovenské vlády k železničním dopravcům na Slovensku zavedeny a RegioJet se nakonec musel tuto navýšenou kapacitu lokomotiv využít v rámci spojů v České republice. Proto i náklady s tím spojené nakonec ovlivnily jinak ziskové hospodaření RegioJetu v ČR,” řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Podle něj šlo o náklady ve výši zhruba 30 milionů korun, dále hospodaření ovlivnily přípravy na start linky z Prahy do Brna a Bratislavy, jinak bylo hospodaření na trase Praha – Ostrava ziskové. RegioJet letos očekává ze svého železničního byznysu zisk. „Například i nové spoje na trase Praha – Vídeň a zpět se již v měsíci květnu dostaly do zisku díky velmi vysoké poptávce po cestování těmito novými spoji,” dodal Ondrůj.

Nižší zisk za rok 2016 vykázala ve srovnání s předchozím rokem i Student Agency, pod kterou je provoz autobusů, prodej letenek, zájezdů nebo pracovních pobytů. Zisk po zdanění dosáhl 126 milionů korun, což je pokles z 220 milionů korun v roce 2015. Celkové tržby SAdosáhly 2,837 miliardy korun, nepatrně tak klesly z 2,884 miliardy korun v roce 2015. V autobusové dopravě firma dosáhla tržeb 2,236 miliardy korun, což je meziročně desetiprocentní nárůst. Zajímavý je i čím dál větší podíl příjmů z reklamy, které má Student Agency z pronájmu prostoru například na autobusech či v palubním časopise. V roce 2016 firma inkasovala už 71,8 milionů korun.

Mluvčí firmy vysvětluje pokles zisku velkými investicemi do autobusů. „V roce 2016 proběhla strategická investce do obnovy čtvrtiny vozového parku naší autobusové dopravy, kde jsme do provozu zařadili čtyřicítku nejmodernějších autobusů Irizar i8. Pro tuto investici jsme se rozhodli s ohledem na zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti našich linek i s ohledem na očekávané změny na trhu autobusové dopravy, které následně přišly v roce 2017,“ dodal Ondrůj. Pokles zájmu o jazykové pobyty pak vysvětluje mimořádným rokem 2015, kdy školy na poslední chvíli čerpaly dotace na jazykové pobyty svých žáků a studentů.