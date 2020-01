Dopoledne je v Janově ospalé ticho. V lednu se ven nikomu nechce. Slyšet je jen bubnování deště a štěbetání sýkorek. Osmašedesátiletá Věra na chodníku mokne, ale potřebuje vyvenčit psa. Ten už nemá moc kamarádů. Psů na sídlišti ubylo stejně jako lidí. Zůstala po nich desítka prázdných paneláků.

V Janově se bude na jaře bourat panelák v ulici Gluckova č. p. 271 - 276. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Vedle jednoho z nich Věra bydlí. Je velký, vyrabovaný a letos se má zbourat. Zmizí 96 bytů. Seniorku by nikdy nenapadlo, že takový zmar zažije. „Bylo to hezké sídliště, ale nechali ho zdevastovat a my s tím nemůžeme nic dělat. Je to škoda,“ řekla smutně.