Japonský Amazon vydíral dodavatele. Chtěl peníze, nebo konec

Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Dnes to v tiskové zprávě uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Úřad snahu zdůvodňuje případem Češky zadržené v Pákistánu kvůli podezření z pokusu pašovat ze země drogy. Mladá žena je téměř dva měsíce ve vazbě v pákistánské věznici. V případě, že bude odsouzena, ji hrozí několik let vězení. Pokud smlouva bude uzavřena, měla by se vztahovat i na tento případ.