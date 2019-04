Už v lednu 2020 převezme areál o celkové ploše 22 tisíc metrů čtverečních v Týništi nad Orlicí japonská firma Cataler. Závod Cataler Europe Czech nabídne až 100 nových pracovních míst. Cataler Corporation, jejíž roční prodeje globálně překračují 36 miliard korun, vyvíjí a vyrábí katalyzátory pro automobilový průmysl, motocykly, běžné další spalovací motory a elektrody palivových článků.

„Rozhodnutí postavit nový závod v Evropě je pro nás klíčovým krokem směrem k podpoře našich zákazníků, evropských výrobců automobilů. Vybudujeme stabilní výrobní závod s vysokým stupněm automatizace výroby, a především se silným týmem lidí, kteří budou flexibilně reagovat na požadavky zákazníků při zachování maximální bezpečnosti a ohleduplnosti výroby k životnímu prostředí,“ říká prezident Cataler Corporation Hiroaki Sunakawa.

Výroba začne příští rok

Halu postaví realitní divize investiční skupiny DRFG. Výše investice se bude pohybovat okolo 200 milionů korun. Na samotné stavbě bude v průběhu roku pracovat více než stovka lidí a podílet se na ní bude zhruba deset subdodavatelů. Stavba začala na sklonku března, do května bude stát skelet, do konce srpna přibude opláštění a střecha. V září by už měl Cataler začít v prostorách s instalací svých technologií a přípravou pro budoucí zkušební výrobu. Kolaudace je naplánovaná na jaro roku 2020. V tomto roce by se také měla naplno rozběhnout výroba.

„Cataler rozhodně nabídne místním občanům zajímavé pracovní pozice, které samotná náplň činnosti představuje. Společnost sama o sobě svými výrobky podporuje a pomáhá ekologii, tedy by určitě městu v lesích, jak se Týništi říká, neměla ničím škodit, což je pro mě samotného velmi důležitá skutečnost. Nového partnera vřele vítáme,“ tvrdí starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský.

Tým Cataleru v Týništi nad Orlicí bude tvořit přibližně 70 až 100 lidí napříč profesemi technického, administrativního i manuálního charakteru, kteří budou zajišťovat výrobu a distribuci katalyzátorů do benzinových aut podle nejpřísnějších evropských norem s předpokladem ročního objemu jednoho milionu kusů. Zájemcům prý firma nabídne vysoce kvalifikovanou práci v moderních designových prostorách a rodinné atmosféře. podle zástupců DRFG lokalita Týniště nad Orlicí byla vybrána z celého evropského území díky silnému logistickému zázemí, bohaté průmyslové tradici a vysokému potenciálu kvalifikovaných lidí.

Otázkou je, jak rychle se podaří novou pracovní sílu nabrat v regionu, který patří k těm s vůbec nejnižší mírou nezaměstnanosti v republice.

Cataler Corporation je firma s více než padesáletou historií, sedmi výrobními závody na třech kontinentech - v Asii, Severní Americe a Africe - a celkovým počtem zaměstnanců překračujícím 2 000. Mateřská společnost sídlí v Japonsku, v prefektuře Shizuoka. DRFG Real Estate je nejen investorem, ale i budoucím vlastníkem budovy a přilehlých pozemků, které bude mít Cataler v dlouhodobém pronájmu.