„Potvrzuje se, že jsme národem kutilů, a to bez ohledu na generační příslušnost. Samozřejmostí je pro domácnosti běžná údržba bytů či domů, jako je sestavení nábytku nebo zapojení domácích spotřebičů. Většina rodin si troufne i na výměnu zámku a zbourání příčky,“ říká Lenka Molnárová, mluvčí stavební spořitelny Raiffeisen.

Odborníky si na pomoc zvou lidé až na náročnější činnosti, jako je stavba příčky nebo oprava domácích spotřebičů. Do zateplení domu svépomocí by se pustil jen každý pátý dotázaný a do pokládky dlažby každý třetí.

Tyto vlastnosti se projevují i na poměrně nízkých výdajích na pravidelnou údržbu nemovitostí, za kterou rodina utratí v průměru dvacet tisíc korun ročně. Asi 36 procent účastníků průzkumu nevydá na tento účel ani pět tisíc korun za rok.

„Je však potřeba počítat s tím, že zhruba jednou za deset let je nutné při údržbě bytu počítat s většími výdaji. Ať už kvůli životnosti stavebního materiálu, nebo třeba proto, že rodina potřebuje nový pokoj pro děti. Je důležité začít si včas odkládat peníze stranou, například formou stavebního spoření, které se dá na rekonstrukci a větší údržbu dobře využít,“ tvrdí Lenka Molnárová.

Koupelny převládají

Výsledky průzkumu na toto téma zveřejnila nyní také společnosti Home Credit.

Podle ní si zkvalitnění bydlení plánuje letos každý sedmý obyvatel republiky, přičemž přestavbu uhradí většinou z úspor. Nejčastěji se v plánech objevuje obnova koupelny. Částečná rekonstrukce nemine ani prostory, které byly doposud v ústraní, jako je například půda či sklep.

„A třeba do opravy střechy se v blízké době pustí třikrát tolik lidí než v posledních letech,“ říká k tomu za organizátory průzkumu Jaroslav Ondrušek.

Cena rekonstrukce se různí podle velikosti objektu, stavu stavebních prvků, výběru materiálu i možností jednotlivce vykonat si některé práce sám. Nejčastěji jde v plánech o sumu sto tisíc až 250 tisíc korun.

Je však otázkou, jestli majitelé bytů dokážou reálně zhodnotit finanční náročnost plánované obnovy. Obzvlášť tehdy, když jde o první rekonstrukci. Vždy je lepší počítat s nečekanými vedlejšími výdaji a nepodcenit plánovaní. Podle průzkumu se rozpočet podaří dodržet jen šedesáti procentům dotázaných.

Rekonstrukce domácnosti nebo chaty není levnou záležitostí a jistě málokdo se do ní pustí bezhlavě. Výsledky průzkumu společnosti Home Credit dokládají, že po úsporách sáhne až 61 procent respondentů. Dalších třináct procent využije spotřebitelský úvěr.

Když kvalita kulhá

Bohužel, ne všechny řemeslné práce jsou odvedeny ve stoprocentní kvalitě. Nepoctivců, kteří inkasují za zfušovanou práci, se najde dost a dost. Máte-li pochybnosti o řemeslnících, které chcete oslovit, můžete využít stále ještě novou službu, s níž přišla Hospodářská komora ČR. První asociace řemeslníků (celkem jich komora zastřešuje 114) už vydávají svým členům osvědčení, kterým zákazníkům prokazují svou odbornost.