Jaroměřické žervé sklízí jedno ocenění za druhým

První místo na Celostátní přehlídce sýrů, ocenění FÉR potravina i titul Regionální potravina Vysočiny – tím vším se může pyšnit žervé Jaroměřické mlékárny. Produkt je vyroben podle tradiční receptury z mléka od českých farmářů. Neobsahuje žádné konzervační látky, barviva ani jiná nežádoucí „éčka“.

Právě to ocenili organizátoři soutěže FÉR potravina. „Věřím, že lidí, kterým záleží na tom, co jí, je čím dál víc. V Jaroměřické mlékárně postupujeme podle tradičních receptur. Konzervanty nepoužíváme, i když by s nimi byla řada věcí jednodušších – výrobky by měly delší trvanlivost a bylo by tak možné je připravovat do zásoby a méně se trápit rychlým odbytem. Věříme však, že se čisté složení odrazí právě ve vynikající chuti,“ sdělil ředitel a majitel mlékárny v Jaroměřicích nad Rokytnou Bedřich Štecher.

Na konci ledna proběhl v Praze už sedmnáctý ročník Celostátní přehlídky sýrů pořádaný odborníky z Vysoké školy chemické, Českomoravského svazu mlékárenského a České společnosti chemické. Porota tu hodnotila chuť a vůni 54 druhů sýra od 20 domácích výrobců. V kategorii neochucených čerstvých sýrů se na prvním místě umístilo Jaroměřické žervé. „Je to veliký úspěch. Konkurence byla opravdu veliká a v porotě zasedli skuteční odborníci na mlékárenství,“ řekl Bedřich Štecher.

Propagovat lokální potraviny je zase cílem soutěže Regionální potravina, kterou letos už po deváté vyhlašuje v jednotlivých krajích Ministerstvo zemědělství. Oceněné výrobky mohou zdarma na svém obalu užívat čtyři roky značku Regionální potravina příslušného kraje. Jaroměřické žervé, konkrétně žervé zabalené v takzvané kostce, získalo titul Regionální potravina Vysočiny v roce 2015.

„U nás používáme mléko od místních farmářů. Jsem přesvědčen, že obliba lokálních potravin ještě poroste. Veřejnost si začíná uvědomovat, jak je důležité kupovat potraviny, které neputovaly na stůl přes půl světa. Jen regionální produkty totiž mohou být opravdu čerstvé,“ upozornil Štecher.