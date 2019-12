Zbytek světa se ptá, jak vážnou hrozbou alternativní kouření je. Producenti a distributoři logicky zmiňují, že největší zdravotní rizika s sebou nese kouření klasických cigaret a alternativy jsou k lidskému zdraví daleko šetrnější. Jejich názor podporují i mnozí lékaři a další odborníci.

Jasný postoj má i Jaroslav Fišer, který zastává pozici regionálního marketingového ředitele pro produkty nové generace ve společnosti Imperial Brands. Se svým týmem je zodpovědný za uvedení značky blu na český trh. Má hlubokou znalost trhu s vapingovými produkty a produkty nové generace.

Pane Fišere, objevuje se řada zpráv o škodlivosti elektronických cigaret. Jde o signál veřejnosti, že tudy cesta nevede?

Tyto zprávy vnímáme jako velmi nešťastné. E-cigarety jsou na českém trhu již déle než 10 let. Sektor vapování celosvětově roste právě z důvodu, že kuřáci hledají méně zdravotně škodlivou alternativu ke klasickým cigaretám. Ve srovnání s nimi je podle britské vládní agentury Public Health England vapování až o 95 % méně zdravotně škodlivé. Protože ve společnosti Imperial Brands věříme v budoucnost beztabákových nikotinových výrobků pro dospělé kuřáky, přicházíme s portfoliem produktů nové generace, mezi které patří také vaporizér blu. Záleží rovněž na zdroji informací varujících před e-cigaretami a jejich korektní interpretaci. V poslední době se například v médiích psalo o záhadné chorobě, která se vyskytla v souvislosti s vapováním v USA. Podle posledních zpráv lékařů bylo potvrzeno, že příčinou bylo zahřívání vitaminu E přidávaného do směsí obsahujících účinnou látku marihuany. Žádné takové náplně naše společnost nenabízí. Spotřebitelé navíc koupili tyto náplně na neoficiálním trhu. V EU jsou ve srovnání s USA mnohem přísnější předpisy pro náplně do elektronických cigaret, a pokud si zákazníci koupí výrobek v oficiální distribuci, nemají se čeho obávat.

Má podle Vás smysl celosvětový boj proti kouření, jakého jsme svědky v posledních letech? Projeví se ve výsledku pozitivně?

Tabákové výrobky jsou předmětem regulace od 60. let 20. století, kdy se na krabičkách cigaret v USA objevila první varování. V posledních 15 letech potom regulace významně zesílila v mnoha zemích na celém světě. Většina těchto opatření, jako jsou stejnobarevné krabičky cigaret nebo zákazy reklamy v místě prodeje či vysoká spotřební daň, však nepřinesla znatelný dopad na spotřebu cigaret. Tato opatření nicméně přispěla ke stigmatizaci kuřáků a mezi jejich výsledky můžeme počítat i rostoucí černý trh. Přál bych si budoucnost, ve které užívání nikotinu nebude spojeno se závažnými onemocněními, které mají původ ve spalování tabáku. Globální trh tento trend podporuje a jsme rádi, že produkty nové generace přinášíme i zákazníkům v České republice.

Myslíte, že si elektronické cigarety získají kredit a nahradí klasické cigarety?

Osobně věřím, že vapování je díky skutečnosti, že neobsahuje tabák a nedochází při něm k žádnému hoření, které je zdrojem tisíců škodlivých látek, lepší alternativou pro dospělé kuřáky klasických cigaret a že tento segment bude dlouhodobě narůstat. Je samozřejmě důležité, aby se k nikotinovým výrobkům nedostaly děti a mládež. Jedním z argumentů pro důvěryhodnost vapování je možnost volby vaporizérů s tak zvaným uzavřeným systémem, jaký přináší značka blu. Na rozdíl od klasických e-cigaret s otevřeným systémem nabízí uzavřený systém jednorázové náplně s garancí bezpečného obsahu z výroby. Pro naši společnost je systém kontroly kvality náplní do vaporizérů blu naprostou prioritou a v této oblasti se snažíme posouvat standardy v celém oboru. V zemích, kde se elektronické cigarety legálně prodávají, mají zdaleka největší dopad na pokles procenta kuřáků a tím i na dlouhodobé zlepšování zdravotního stavu obyvatel. Je proto důležité, aby byly adekvátně regulované, bezpečné a kvalitní produkty pro vapování dostupné, a mohly tak pomoci kuřákům kouřit méně nebo zcela přejít k vapování. Například ve Velké Británii, kde úřady uznávají úlohu vapování při snižování rizik souvisejících s kouřením, došlo k rychlejšímu poklesu počtu kuřáků než kdykoli předtím, přičemž úroveň kouření mládeže je na nejnižších hodnotách v historii. Jestli vapování nahradí klasické cigarety nevím. Existuje více alternativ, jako například nikotinové polštářky bez tabáku.

Platí, že e-cigarety jsou méně nákladné a zároveň pomáhají v odvykání kouření?

Jedna náplň do vaporizéru blu odpovídá přibližně jedné krabičce klasických cigaret, přičemž cena je zhruba poloviční. Dá se tedy říci, že vedle snadné obsluhy, rychlého nabíjení, dvou intenzit nikotinu a široké nabídky příchutí je vapování pro spotřebitele méně finančně náročné. Výhoda pro dospělé kuřáky spočívá v tom, že značka blu nabízí zdravotně méně škodlivou alternativu, ale je pouze na zákazníkovi, zda pro sebe vyhodnotí jako nejvhodnější cestu úplného vzdání se cigaret, kombinace kouření a vapování nebo zda blu využije jako svoji cestu k úplnému opuštění užívání nikotinu. Naše vaporizéry přinášejí dospělým kuřákům možnost volby. (ks)

PAVEL VAĎURA