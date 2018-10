Sto let republiky: Máme se dnes ve srovnání se západem lépe než tehdy?

Občané prvorepublikového Československa po jeho vzniku neměli vyšší životní úroveň než Rakušani nebo Němci. Za posledních 100 let se však rozdíl prohloubil až o 50 procent v neprospěch Česka, respektive Slovenska. Větší zaostávání vykazují Češi v ekonomické úrovni (HDP), zatímco v délce života a indexu jeho kvality (HDI) není propad vůči „západu“ tak silný. Vyplývá to ze studie, kterou u příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa vypracovaly společně Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) a společnost TopForex.

V roce 1920 dosahovalo Československo v HDP na obyvatele hodnoty 80 procent Rakouska a 70 procent Německa. V současnosti je to u stejného ukazatele výkonnost pouze 46 procent (ČR), respektive 40 procent (SR) výkonnosti Rakouska, v případě Německa pak Česko dosahuje 48 procent jeho současného produktu na hlavu a Slovensko 43 procent. Lepší situace mezi válkami a v roce 1989 „K našim bohatším sousedům jsme se přibližovali mezi válkami a pak opět po roce 1989. Česko a Slovensko ale čekaly po rozdělení odlišné cesty, a to jak kvůli rozdílné vyspělosti a infrastruktuře, tak i přijetím eura na Slovensku. ČR měla o 56 procent vyšší HDP na hlavu než Slovensko, v roce 2004 to bylo o 38 procent více a v roce 2017 činil tento rozdíl už jen 14 procent,“ komentoval výsledky studie Ivor Lehoťan, výkonný ředitel společnosti TopForex. Grafy: HDP na hlavu vybraných zemí Evropy v roce 1920 a 2017 Také v kvalitě života, podle indexu HDI (zdraví, vzdělání, životní úroveň), si Češi a Slováci za sto let relativně pohoršili. V případě Česka ztráta už však nebyla tak významná jako dle HDP. Čechům se postavení v kvalitě života oproti Rakušanům zhoršilo „jen“ o 4,6 procenta, u Slováků ovšem o 13,07 procenta. ČTĚTE TAKÉ: Plat šedesát tisíc. Rakouské dráhy lákají strojvůdce z Česka Studie porovnávala i průměrnou délku života. V tomto ukazateli Česko své západní sousedy prakticky dostihlo, kdy se délka dožití liší už jen v řádu přibližně dvou let, Slováci ztrácí na Rakousko a Německo zhruba čtyři roky. „Očekávaná délka dožití při narození velice rychle roste v celém světě. V Evropě pak obzvlášť. Můžeme za to děkovat především technologickému pokroku, který zvýšil dostupnost a kvalitu zdravotní péče a zvýšil životní standard. V Evropě je tak dnes běžné, že se rodí zdravé děti. Nečteme v novinách o hladomorech na našem území a zároveň zažíváme nejdelší období míru. To se pozitivně podepisuje na očekávané délce života. Česká i Slovenská republika patří ve zmíněné kategorii ke světové špice,“ říká analytik Centra ekonomických a tržních analýz Pavel Peterka. ČTĚTE TAKÉ: Pracuje i v devadesáti. Pražský McDonald’s má nejstaršího brigádníka v Česku

