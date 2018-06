Je rozhodnuto. Pardubice spalovnu nebezpečných odpadů neodkoupí

Riziko obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví trvá. Pardubičtí zastupitelé totiž neschválili její odkup od společnosti AVE CZ za 35 milionů korun.

Peníze na odkup spalovny zastupitelé opět neschválili.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Problematika spalovny přitom už dlouhodobě rozděluje pardubické zastupitelstvo na dva početně téměř stejné tábory. Na tom, že je potřeba zamezit obnovení jejího provozu, se shodují všichni. Kámen úrazu jsou ale peníze, podle znaleckého posudku je cena spalovny 6 milionů korun.

Odkup už dlouhodobě podporuje primátor Pardubic Martin Charvát (ANO). „Rozhodli jsme se reagovat na to, že společnost AVE CZ prohlásila, že je ochotna s městem vyjednávat jen do konce června. V dnešní době není problém sestavit takovou technologii spalování, která splní legislativní podmínky,“ popsal primátor.

Návrh, který Charvát předložil s Františkem Brendlem (Pardubáci), řešil nákup areálu spalovny i její další využití. Primárně mělo být zvažováno vyžití areálu pro přetřídění komunálního odpadu, pro recyklaci odpadů nebo pro environmentálně šetrnější energetické využití.

Pro tyto účely se měla obnovit městská společnost Biologická čistírna odpadních vod (BČOV), jejímiž akcionáři se měly stát okolní obce.

Odpůrcům odkupu dlouhodobě vadí vysoká nákupní cena, kterou by město muselo zaplatit. „Odhadní cena spalovny je 6 milionů korun, 29 milionů korun je cena nepovedeného podnikatelského záměru,“ poznamenal Petr Klimpl (ODS) s tím, že by tento krok mohl být v rozporu s péčí řádného hospodáře.

Jaká je cena?

„Je to nabídka majitele, ne kompenzace zmařeného záměru. Společnost AVE CZ nikdy neřekla, jaká je cena spalovny,“ kontroval primátor.

Karel Haas (ODS) na jednání zastupitelstva předložil vlastní návrh. „Dokážeme si představit, že k realizaci transakce využijeme městskou společnost BČOV, v ní okolní obce získají akciový podíl podle počtu obyvatel. Této společnosti nechť Služby města Pardubic půjčí na realizaci odpadového hospodářství v Rybitví. Tím by BČOV získala finanční prostředky na obchodní vyjednávání s AVE CZ. Tento návrh by zcela zbavil zastupitele města rizika, že rozhodují o něčem v rozporu se zákonem o obcích, městský rozpočet by to nestálo ani korunu, a přesto by směřoval k odkupu spalovny,“ vysvětlil Haas.

Pro toto řešení se však nepodařilo sehnat dostatečnou podporu. „Tento návrh je nerealizovatelný. Žádný ekonomický subjekt si nemůže odůvodnit nákup projektu spalovny nebezpečných odpadů za 29 milionů korun. Může to udělat jen veřejný sektor, který v tom bude vidět věc veřejného zájmu,“ poznamenal Brendl.

Ale i pro původní společný návrh Brendla a Charváta zvedlo ruku pouze 16 zastupitelů, takže město spalovnu neodkoupí.

Veřejný záměr

„Cítím smutek a marnost. Někteří kolegové zmařili mnohaletou snahu a zájem obyvatel Pardubic zažehnat hrozbu obnovení činnosti spalovny. Přitom rozbor situace právní kanceláří jasně potvrzoval, že nákup spalovny i kompenzace podnikatelského záměru je jasným veřejným zájmem. Když obyvatelům kompenzujeme náklady na veřejnou dopravu, náklady na svoz odpadu, proč bychom jim nemohli zaplatit za čistý vzduch,“ řekl Charvát.

K odsouhlasení odkupu spalovny došlo už loni v květnu. Od té doby se ale opakovaně nenašlo dost hlasů pro vyčlenění potřebných peněz. Odkup proto budou muset zastupitelé revokovat na svém zářijovém zasedání, kdy se sejdou naposledy před komunálními volbami.