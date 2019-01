Stále jste ještě nevyměnili starý kotel na uhlí za moderní na plyn či biomasu nebo za tepelné čerpadlo? Máte nejvyšší čas zbystřit. Ministerstvo životního prostředí spouští třetí vlnu kotlíkových dotací na výměnu dalších až 30 tisíc starých kotlů, jejichž povolený provoz skončí v září 2022.

„Výhodnější podmínky pro jejich výměnu již nebudou,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Kdo by v nich poté ještě topil, bude riskovat vysoké pokuty.

Ministerstvo na dotace vyčlení přes 3,1 miliardy korun, na jeden kotel až 120 tisíc korun. „Další příspěvek až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Lidem v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, kteří na nový kotel nemají dostatek prostředků, hodlá ministerstvo pomoci rovněž poskytnutím speciální bezúročné půjčky.

Uhelné kotle jsou ze hry

Výzvy budou vyhlašovat kraje, příjem žádostí musí spustit do října. Novinkou je, že se dotace již nebudou dávat na uhelné kotle. Tedy ani na ty kombinované, spalující kromě uhlí i biomasu.

Podle Brabce se po českém vzoru na podobnou akci chystají v sousedním Polsku. Tam bude třeba vyměnit až deset milionů starých kotlů, proto hrozí riziko nedostatku výrobních kapacit.

Podle Hnutí Duha vyčleněná částka nebude stačit a program by měl pokračovat i v příštích letech. Platit by jej podle aktivistů měly firmy těžící hnědé uhlí. „Přispět by měli i samotní znečišťovatelé, stát jim však zároveň musí pomoci s čistým palivem,“ uvedl programový ředitel hnutí Jiří Koželouh.