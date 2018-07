Jedna jízdenka, dva kraje. Pražská integrovaná doprava rozšíří pásma

Pražští radní udělali další důležitý krok k rozšíření možnosti cestovat na jednu jízdenku téměř po celých středních Čechách. Schválili nové tarify, které počítají s jedenácti pásmy a čtyřmi pražskými zónami napříč Středočeským krajem. Nově zavedou také roční jízdenky pro cestování po kraji.

PATNÁCT ZÓN. Nové tarify, které schválili pražští radní, počítají s 11 pásmy a čtyřmi pražskými zónami Pražské integrované dopravy.Foto: Milan Holakovský, Deník.cz

Změny tarifů se netýkají nejběžnějších jízdenek. Důvody ke změně jsou dva: od září začnou platit nové státem nařízené slevy a současně se chystá rozšíření integrovaného jízdného dál po Středočeském kraji. Slevové jízdenky začnou platit od 1. září, nové tarify pro další zóny později, nejspíše od 1. října. Čeká se ještě na jejich schválení Středočeským krajem.

Předplacené jízdné na celý rok

Novinkou bude možnost vyřešit si cestování až na rok dopředu. Dosud šla koupit pro cesty mimo Prahu jízdenka maximálně na čtvrt roku, nově bude na celý rok. Cena se nebude oproti čtyř čtvrtletním příliš lišit, sleva je v řádu desetikorun. „Poptávka po tomto typu jízdenek byla velká, proto jsme se ve spolupráci se Středočeským krajem rozhodli zavést i roční kupon. Čekali jsme na spuštění nového odbavovacího systému,“ vysvětlil mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Nejdražší jízdenka na 12 zón, která nebude platit v Praze v pásmu P (pouze na dojezd a odjezd z Prahy) vyjde na 28 512 Kč. Jednotlivá jízdenka na 12 pásem vyjde na 92 korun, platit přitom bude až 5,5 hodiny. Nově se také rozšíří nabídka jednodenních jízdenek. Vznikne například jízdenka na cestování až čtyřmi zónami včetně Prahy, na jeden den vyjde na 160 korun. Pro celou Pražskou integrovanou dopravu vyjde na 240 korun, pro všechna pásma mimo Prahu za 150 korun.

Státní slevy se promítnou i do ceníku pro ty, kterým je mezi 18 a 19 lety a nestudují. Dosud platí v Praze a Středočeském kraji rozdílné pojetí kategorie Junior. V Praze jde o věk od 15 do 19 let, ve Středočeském kraji bylo žákovské jízdné až do 26 let. Vzhledem k nově zaváděným státním slevám dojde ke sjednocení do 18 let. Ti, kterým je už 18 a nestudují, budou nově i v Praze jezdit za plné jízdné.

Největší chystanou změnou je rozšíření integrovaného jízdného do dalších částí Středočeského kraje. Zejména pro pravidelně dojíždějící bývá levnější alternativou, než kupování jízdenky na autobus nebo traťové jízdenky na vlak. Nově budou zavedeny na území Středočeského kraje další čtyři vnější pásma, bude jich tak jedenáct, k tomu další čtyři uvnitř Prahy.

Příměstskou dopravou až na Táborsko

Pražská integrovaná doprava se rozšíří na hranice kraje, někde i za něj. Do vlivu PID spadnou všechny zbylé tratě, které se nevešly do stávajících pásem. Zatím dojde k integraci všech vlaků. „Nejvíce jich bude v oblastech Mladoboleslavska, Nymburska, Kolínska, Kutnohorska, Benešovska, Příbramska a Rakovnicka,“ řekl Drápal.

Železniční integrace v rámci pražské příměstské dopravy pokročila zásadně už v únoru, když se rozlila na západ kraje na Rakovnicko, Berounsko, Hořovicko a Příbramsko. Finále integračního procesu má ale přijít až na přelomu roku, kdy mají začít platit jízdenky PID i ve vybraných přilehlých oblastech sousedních krajů - například Táborska.