Jednání EU s Američany o výjimce z nových cel jasno nepřineslo

„Jednání s Robertem Lighthizerem bylo upřímné, ale stále nemáme jasno, jak přesně bude vypadat americká procedura pro udělování výjimek. Proto budeme v rozhovorech pokračovat i příští týden,“ napsala Malmströmová na sociálních sítích. Jasnou odpověď od Lighthizera údajně nedostal ani japonský ministr obchodu Hirošige Seko.

As a close security and trade partner of the US, the EU must be excluded from the announced measures. No immediate clarity on the exact US procedure for exemption however, so discussions will continue next week. (2/2)