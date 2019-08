„Česká minimální mzda patří v zemích Evropské unie, ve kterých je tento institut zavedený, mezi absolutně nejhorší. A to jak v poměru k průměrné mzdě, tak z hlediska kupní síly,“ odůvodnil to Středula.

Ministerstvo mlčí

Zaměstnavatelé s růstem o 1650 korun nesouhlasí. „Návrh odborů zvýšit minimální mzdu na 15 tisíc korun je nezodpovědný a ohrožuje existenci firem,“ míní mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková. Od minimální mzdy se podle ní totiž odvíjí i zaručené mzdy, tedy minimální úroveň výdělků v jednotlivých profesích, které podniky musí úměrně k ní zvedat. „Tím jim rostou náklady. O rozumném navýšení minimální mzdy pro rok 2020 jsme připraveni jednat se sociálními partnery,“ dodala Veličková.

Ministerstvo práce a so-ciálních věcí, které pravidelně oznamuje svůj návrh nejpozději na počátku září, ho zatím tají. „Momentálně je předčasné se k tématu vyjadřovat, jelikož paní ministryně (Jana Maláčová – pozn. red.) bude zahajovat jednání,“ odpověděla Deníku vedoucí tiskového oddělení úřadu Barbara Hanousek Eckhardová.

Podle Středuly ještě žádný návrh ze strany ministerstva k projednání na zasedání tripartity nedoputoval. Tam odboráři a zaměstnavatelé pravidelně s vládou debatují nejenom o platových požadavcích, ale i návrzích zákonů.

Požadavek ČMKOS zapadá do její kampaně Konec levné práce, jejíž další kolo „rozjede“ v půlce září. Tehdy totiž odboráři uspořádají v pražském Foru Karlín velké setkání svých členů.

„Jsme úspěšní…“

„Řekneme tam naše představy o růstu všech mezd pro rok 2020 a zveřejníme i další požadavky,“ uvedl Středula. O kolik by se podle názoru odborů měly v příštím roce výdělky v průmyslových podnicích či službách zvedat, zatím nechtěl specifikovat. Jejich cílem je podle něj další růst reálné mzdy, tedy toho, co si lidé za výdělky koupí. Požadavek by tedy měl překročit minimálně inflaci, jež se nyní pohybuje pod třemi procenty. Pravděpodobně ale bude vyšší.

Podle Středuly je přitom tato kampaň, jež začala před čtyřmi roky, mimořádně úspěšná, překročila i území České republiky a inspirovala podobnou celoevropskou kampaň. Je ovšem nutné říct, že se na jejím výsledku hodně podepsal i výrazný růst české ekonomiky a výrazný nedostatek pracovníků v posledních letech.