Jednotná jízdenka na vlak? Už příští rok

Na českých kolejích je těsno. Nejen rychlíky, ale už i regionální tratě dnes obhospodařuje více dopravců, a cestující tak začínají řešit otázky: S kým pojedu a mohu zároveň střídat více společností? Od příštího roku by to neměl být problém. Poslanci na právě probíhající schůzi začali schvalovat novelu zákona o drahách, která do praxe zavádí systém takzvané jednotné jízdenky.

V pokladně na nádraží či na internetu (v mobilu) by tak konečně mělo být možné koupit jedinou jízdenku, která bez problémů umožní na jedné trase zkombinovat více dopravců. Zákon počítá s jejím zavedením v prosinci 2020. Rychlíky ČD zvýšily ztráty. Sleva na jízdné nepomohla Přečíst článek › „Ministerstvo však předpokládá, že v případě připravenosti dopravců může dojít k zahájení pilotního provozu na vybraných linkách již v první polovině roku 2020,“ uvedl mluvčí resortu dopravy František Jemelka. Slevy zůstanou Systém jednotného tarifu, využívající obchodní označení „OneTicket – Jedna jízdenka“, by měl nabídnout přepravní doklady, které umožní cestujícím vybrat si z nabídky více dopravců, jednoduše využívat přípoje a cestovat po celé republice na základě jedné jízdenky a za jednotných tarifních podmínek. „Bude se jednat o systém, který vedle slevových jízdenek (které budou nadále existovat) umožní prodej flexibilních jízdních dokladů mezi kterýmikoli dvěma body české železniční sítě,“ popsal mluvčí. Populární seniorské a žákovské jízdné za čtvrtinu ceny by tak nadále fungovalo všude. Nabídnout jednotnou jízdenku by bylo povinné pro všechny dopravce, kteří jezdí tzv. v závazku veřejné služby. Jinak řečeno: pro dopravce dostávající peníze od státu či krajů. Jedna jízdenka by měla platit nejenom pro jednotlivou jízdu, ale nabídne předplacené varianty pro vámi zvolenou trasu nebo celou železniční síť v Česku, s platností od sedmi do 365 dní. V Česku zuří boj o strojvedoucí. Mzdy letí nad 50 tisíc korun Přečíst článek ›

Autor: Jan Klička