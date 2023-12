Jedna nabíječka pro téměř všechna zařízení. Během příštího roku začne platit směrnice Evropské unie, která výrobcům mobilních telefonů, tabletů nebo sluchátek nařizuje vybavovat svoje výrobky porty typu USB-C. Unijní úředníci si od toho slibují větší pohodlí pro spotřebitele a menší množství elektroodpadu.

Během příštího roku začne platit směrnice Evropské unie, která výrobcům mobilních telefonů, tabletů nebo sluchátek nařizuje vybavovat svoje výrobky porty typu USB-C | Foto: Shutterstock

Češi už nebudou muset přibalovat na cestu několik typů nabíječek, aby si mohli dobíjet svoje elektronická zařízení. Přesně za rok, tedy 28. prosince 2024, začne platit nařízení Evropské unie, podle něhož musejí výrobci vybavovat svoje výrobky pouze konektorem typu USB-C. V současné době se používají ještě typy micro USB a americká firma Apple využívá koncovku lightning.

Cesta k jednotné nabíječce byla dlouhá a mluvilo se o ní řadu let. „Bojujeme za to už aspoň patnáct let. Když někam jedete, tak abyste k tomu ještě měli tři kila šňůr. Týká se to ale jen užšího záběru. Naše ambice byly větší,“ řekl před časem ředitel organizace Kabinet pro standardizaci Libor Dupal.

Na trhu se mohou objevit i nebezpečné nabíječky. Hrozí úrazy:

Na trhu se často objevují smrtelné nabíječky. Nejčastěji hrozí úraz proudem

Z jeho vyjádření je zřejmé, že jednotná nabíječka nebude platit pro všechna elektronická zařízení. Nicméně i tak konektor USB-C bude v řadě výrobků, mimo jiné v mobilních telefonech, tabletech, sluchátkách, digitálních fotoaparátech nebo přenosných reproduktorech. Na záměr sjednotit nabíječky ovšem výrobci už zareagovali s předstihem a port micro USB postupně mizí.

Česká vláda jednotnou nabíječku posvětila letos v červnu. „Na vládě jsme schválili sjednocení nabíječek, konektory se sjednotí na USB typ C. K novému telefonu navíc nebude nutné dodávat rovnou i nabíjecí zařízení. Lidé si ho tak pořídí jen v případě, kdy ho opravdu potřebují a tím se sníží i elektronický odpad. Pro většinu zařízení bude nařízení platné od prosince 2024, pro laptopy od dubna 2026,“ uvedl tehdy lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík.

Takzvaná kazítka by měla do budoucna definitivně skončit:

Evropská unie omezí „kazítka“. Prodlouží i záruční lhůtu

Otázka visela nad americkým výrobcem Apple, který se svého portu lightning nechtěl vzdát. Argumentoval tím, že evropské nařízení brzdí vývoj. „Přísná regulace nařizující pouze jeden typ konektoru inovace spíše brzdí, než aby je podporovala. To pak spotřebitele v Evropě i na celém světě poškodí,“ vyjádřil se pro BBC zástupce firmy, když v roce 2021 Evropská unie plány na jednotnou nabíječku představila.

Firma se ale nakonec nařízení Unie podřídila a letos v září oznámila, že její výrobky budou porty USB-C vybaveny.

Odlehčí životnímu prostředí

Spotřebitelská organizace dTest uvedla, že jednotná nabíječka má odlehčit životnímu prostředí. Evropská komise totiž odhaduje, že nabíječky ročně produkují 51 tisíc tun odpadu, u kterého hrozí, že nebude správně zlikvidován. Z toho deset až patnáct tisíc tun připadá jen na mobilní telefony.

„Ačkoliv jsou nabíječky malé, patří do elektrického a elektronického odpadu. Proto musí být důsledně vhazovány do příslušných kontejnerů nebo odevzdávány do sběrných dvorů či v obchodech s elektronikou,“ dodal dTest.