Čestický truhlář prorazil do světa. Jeho paličkami bubnují Uriah Heep i Plexis

Za svůj život vyrobil Ivan Pelíšek v Česticích u Volyně přes milion bubenických paliček, vyváží je do 29 států, mimo jiné i do Grónska či Velké Británie. Hrají s nimi kapely Uriah Heep, Monkey Bussines nebo Ready Kirken.

Vyučený umělecký truhlář Ivan Pelíšek, který bydlí na bývalé faře v Česticích u Volyně, se výrobou bubenických paliček zabývá od roku 1969, kdy mu bylo 15 let. V rodné Praze bydlel v domě, kde žil i profesor Michal Krčma, hráč na bicí nástroje v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy.

Záhy se stal Pelíškovým prvním učitelem hry na bubny. „Protože jsem se v té době začal učit svému řemeslu, požádal mě, abych mu prodloužil jeho oblíbené paličky,“ vzpomíná Pelíšek. Ty byly ze vzácného ebenového dřeva a Krčma je používal už asi 10 let. Operace se podařila a tehdy Ivana Pelíška napadlo vyrobit si nástroje také pro sebe.

První soustruh měl motor z pračky

„Za minulého režimu se tady totiž prodávaly jen asi dva modely a ty byly hrozné. Na verandě jsem si udělal soustruh, motor byl z pračky a ostatní části dřevěné. Opravdový soustruh jsem vlastně předtím neviděl, ale přesto to celkem fungovalo,“ popisuje.

Asi za rok mu přátelé jeho matky, kteří žili v Anglii, poslali skvělou věc - vrtačku Black&Decker kombinovanou se soustruhem a malou cirkulárkou. „V podniku Umělecká řemesla, kde jsem se učil, jsem objevil habrová polena – topilo se s nimi. Sem tam jsem ukořistil nějaký eben nebo palisandr, z kterého jsme vyráběli parkety na Pražský Hrad,“ prozrazuje. Postupně je začal vyrábět i pro další kluky, kteří se chodili učit hrát na bubny ke stejnému učiteli. Po vyučení již dále pracoval v národním podniku Umělecká řemesla. Což byla firma, která dostávala exkluzivní zakázky například z Pražského Hradu, Staroměstské radnice nebo Anežského kláštera.

Do Čestic se přestěhoval v roce 1988. Se svou tehdejší manželkou chtěli pryč z Prahy a žít na venkově, blízko přírody. „Vedle truhlaření už mě živila i muzika a s rodinou jsme potřebovali zásadní změnu,“ vysvětluje Ivan Pelíšek, který je v hudebním světě známý hlavně svým působením ve skupině Abraxas, kde hrál s přestávkou více než 30 let.

40 druhů z habru a hikory

Hned po listopadové revoluci začal vyrábět paličky. „Byla tu velká díra na trhu, kterou jsme využili,“ uvádí. Se svými čtyřmi zaměstnanci začali sériově vyrábět 17 druhů habrových paliček. Hned na první hudební výstavě měl tak velký úspěch, že firma nestačila vyrábět, i když produkce převyšovala 6500 kusů měsíčně.

Během let se počet druhů navýšil. V současné době se jich vyrábí 40 druhů. Používají dva druhy dřeva, vedle habru ještě hikory. Jedinou výjimkou je skupina Visací zámek, jejíž bubeník požaduje paličky z javoru. U nejvyšší řady garantují pro každý typ stejnou váhu, což je i v celosvětovém měřítku výjimečná záležitost.

„Vyrobíme asi 30 tisíc paliček ročně, což je množství, které při dvou zaměstnancích zvládáme a ještě si stačíme s bubeníky popovídat, zjistit jejich požadavky a vylepšovat výrobu. Jde nám především o kvalitu a ne o kvantitu,“ uvedl Vojtěch Pelíšek.

Paličky vyváží do 29 států, přímé zastoupení má firma ve Velká Británii, Holandsku, Dánsku (vyváží i do Grónska), Finsku, Slovensku, a přímo dodává do italských, řeckých, portugalských, španělských, belgických, švýcarských, rakouských, polských a samozřejmě německých obchodů, kam paličky vyváží už od roku 1992.

Každý bubeník má rád jiné

Poté, co dřevo přirozenou cestou vyschne asi na 20 až 25 % vlhkosti, dosušuje se v kondenzační sušárně, což je nejšetrnější způsob sušení dřeva. Doslova vysátá voda kape do nádrží. Za noc tu může nakondenzovat až dvacet litrů vody. Tento způsob sušení je velmi šetrný a nevznikají při něm ve dřevě trhliny, protože probíhá při nízké teplotě cca 25 °C. Určení výsledné vlhkosti se provádí měřením. Vysouší se na 10 %, někdy až na 8 %, a z vysušeného dřeva se nařežou hranolky.

Odpad dřeva tvoří 70 %. Hranol má čtvercový průřez 21 mm a palička je pak silná okolo 15 mm. Z hranolku se vytočí palička v kopírovacím soustruhu. Poté se samozřejmě musí vytřídit, protože v hranolcích mohou být skryté vady, které se objeví až po vysoustružení. Paličky se ve speciálním stroji obrousí (k broušení se používá brusný papír a při první kontrole se vyřazují paličky, které „házejí“). Poté se máčením nalakují a během další kontroly se koulejí po rovné desce.

Každý typ se vyrábí z hranolků, které jsou stejně těžké, stejnou váhu tak mají i paličky, což pro bubeníka může být preferovaná výhoda. „Liší se silou, délkou, tvarem hlavičky, délkou zúžení, váhou, umístěním těžiště,“ vyjmenoval Ivan Pelíšek s tím, že typologie se odvíjí od toho, co má bubeník rád. „Každý bubeník má jinou fyziognomii. Nedá se specifikovat, jaké paličky se hodí pro určitý druh hudby,“ dodává. Pro příklad - na Pelíškovy paličky, primárně určené pro jazzmany, hraje Jiří Veselý, který bubnuje ve skupinách ETC, Bratři Ebenové a se skupinou Energit.

„Každý bubeník si vybírá to, co mu nejvíce sedí. My vyrábíme paličky s garantovanou váhou, někteří si je váží na zlatnických váhách, jiní to vůbec neřeší, přesto jsou to vynikající hudebníci,“ srovnává Ivan Pelíšek.

Po 30 letech předal dílnu synovi

Bubenické instrumenty od Pelíšků používá například Russel Gilbrook, který hraje ve skupinách Uriah Heep, Avantasia nebo Van Morrison, dále Mika Ronos ze skupiny Ready Kirken, Matěj Houdek ze skupiny Monkey Bussines nebo Martin Švec z Plexis. V minulosti na jejich paličky hrál například Vladimír Žižka z Orchestru Karla Vlacha.

„Gillbrook je velice přemýšlivý bubeník. Sympatický a inteligentní člověk. Sám vede semináře pro bubeníky, kde si s nimi hodně povídá a nutí je o hře přemýšlet,“ uvádí Ivanův syn Vojtěch a dodává zajímavost, že každý rok si Gillbrook objednává 100 párů prémiových paliček vyrobených podle vlastního návrhu.

S habrovými paličkami z Čestic hraje již pět let například Mika Ronos, bubeník Ready Kirken, ale i Lucie Bílé a Marcely Holanové. „Vydrží opravdu hodně. Výhoda pro mě byla a je to, že je mám vyrobené na míru. Lakované i nelakované. Osobně jsem firmu navštívil a utvrdil se o poctivosti výroby. K paličkám jsem se dostal po dlouhém hledání ideálu, kterým se pro mne tato firma stala,“ uvedl Mika Ronos.

Ivan Pelíšek provozoval svou truhlářskou dílnu téměř třicet let, ve svých třiašedesáti letech ji na konci léta roku 2017 předal svému synovi Vojtovi, který předtím pracoval jako vedoucí nákupu. Teď už pomáhá maximálně dobrou radou. Vojtěch dílnu převzal v červenci, předtím dělal půl roku tovaryše. „Sice jsem vystudovaný strojní inženýr se zaměřením na řízení podniku, ale táta mě ovlivnil. Celý život jsem vyrůstal v jeho dílně, jezdil jsem s ním na veletrhy například do Frankfurtu, kancelář měl navíc v našem obývacím pokoji.“

Při hře na bicí spolu alternují ve skupině Janis Joplin Revival, Ivan hrál také ve skupině Egypt a nyní působí ve skupině Svatopluk, což je doprovodná kapela kazatele a písničkáře Sváti Karáska. Vojtěch se hraní věnuje jen minimálně, spíše se soustředí na rodinnou firmu, kterou chce dále budovat a rozvíjet.

Pavel Pechoušek