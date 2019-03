Už při pohledu na dlouhou polici nad okny v dílně Zdeňka Frymla v Dobrém na Rychnovsku by muselo srdce každého kutila zaplesat. Takové množství různého náčiní by dalo na malé muzeum. A má i historickou hodnotu – pamatuje ještě první republiku. Patřilo dědovi Zdeňka Frymla, po němž zdědil lásku ke dřevu a práci s ním.

Dalo by se říct, že vše vlastně začalo tím, když zahořel pro sjezdy kopců na historických lyžích – jasankách a na půdě našel ty, které vyráběl ještě jeho děd. „Zlámal jsem všechny lyže, co zbyly po dědovi na půdě. Když došly, začal jsem dělat svoje. Bylo jasné, že bez jasanek to už dál nepůjde,“ vzpomíná.