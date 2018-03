Jemča je na prodej. Pro indického vlastníka není český trh atraktivní

Tradiční balírna a značka čajů Jemča by už brzy mohla změnit majitele, píší Hospodářské noviny. Dosavadní vlastník značky, tedy indický koncern Tata Global Beverages (TGB), už Česko nevidí jako důležitý trh. V otevřeném tendru je údajně několik zájemců a cena by se mohla pohybovat v rozmezí 150 až 200 milionů korun.

Do konce dubna by se podle ihned.cz mělo vědět, kdo se stane novým majitelem známé české značky čajů Jemča. Tu spolu s výrobnou a balírnou v Jemnici u Třebíče od roku 2006 vlastní indický průmyslový koncern Tata. Koncern tak nejdříve činil prostřednictvím své britské čajové divize Tetley, od roku 2010 Jemča funguje v rámci společnosti Tata Global Beverages.

„Pro Indy už je Jemča malá a nevyplatí se jim o ni starat. Proto se stahují z trhu,“ řekl Hospodářským novinám zdroj blízký probíhajícímu prodejnímu procesu.

Jemča je totiž pro Indy jedinou českou investicí – ve skupině je značena jako Tata Beverages Czech. TGB se jinak orientuje hlavně na západní Evropu a Severní Ameriku.

Dříve vyjednávala TGB pouze se společností Le Patio International, která v Česku řídí například prodej kávy Illy, čajů Ronnefeldt nebo džusů Pago. Vyjednávání ale k domluvě nevedlo a TGB se koncem loňského roku rozhodla, že Jemču nabídne v otevřeném tendru.

Do řízení se údajně přihlásilo několik uchazečů včetně přímého konkurenta Jemči, firmy Mokate. Mezi zájemci jsou i Orkla, Dr. Müller Pharma nebo finanční investoři.

Tradiční značka Jemča s 200milionovými ročními tržbami je sice lídrem tuzemského trhu s čaji, ale také firmou, jejíž dominance díky vysoké konkurenci dlouhodobě klesá.

Balírna v Jemnici zaměstnává zhruba devadesát lidí, přičemž funguje téměř v plné kapacitě. Další případný rozvoj podniku, který by se mohl opírat třeba o export nebo o větší podíl dodávek v režimu takzvaných privátních značek pro obchodní řetězce, by pak znamenal nové investice do celé společnosti.

Podle odhadů by se cena, za kterou by nový vlastník mohl Jemču získat, mohla pohybovat mezi 150 a 200 miliony korun.

Jemča si letos připomíná 60 let od svého založení, kdy státní podnik Balírny obchodu Praha spustil v Jemnici závod na balení čajů. Historicky nejúspěšnější značka této firmy Pigi se zrodila v roce 1967. V roce 1992 byl závod postupně privatizován, do vlastnictví jej získaly domácí i zahraniční podílové fondy. Posledních 12 let pak bylo ve znamení řízení továrny jejím nynějším vlastníkem TGB.