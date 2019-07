/VIDEO/ Ředitelství silnic a dálnic zahájilo včera velkou opravu mostu na D1 nad Velkým Meziříčím. Jde aktuálně o jediný úsek, kde bude provoz pravidelně sveden jedním směrem do jediného pruhu. Řidiče čekají komplikace až do začátku září.

Most Vysočina | Foto: ŘSD

„Po většinu modernizace je most průjezdný v režimu 2 + 2 jízdní pruhy, tedy standardnímu vedení dopravy při modernizaci D1,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Podle něj je ale nutné při provádění svářečských prací z jednoho mostu vyloučit dopravu, protože projíždějící auta do ocelové konstrukce vnáší vibrace a to by ohrozilo kvalitu sváření. Práce na mostě začaly i přes vysoké teploty.