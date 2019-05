Méně možností, jak se dobře a levně najíst, mají důchodci v některých jihomoravských městech. Ve Vyškově například volají po lidové jídelně. Znojmo zruší k poslednímu srpnu dietní jídelnu pro důchodce v Centru sociálních služeb Znojmo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Dobré levné jídlo, které by si v jídelně dopřál důchodce ve Vyškově za padesát korun? To je pro nejstarší obyvatele města problém. Ještě před třemi lety měli možnost stravování v Moravské jídelně, od doby, kdy její provozovatelka sama odešla do důchodu, lidem nezbývá, než chodit si pro levné obědy do školních jídelen.