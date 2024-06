Vláda bude brzy projednávat takzvanou velkou mediální novelu. Ta kromě zvýšení poplatků za televizi a rozhlas umožňuje i jejich vybírání, pokud někdo vlastní mobil, počítač či tablet a lze na něm sledovat televizní nebo poslouchat rozhlasové vysílání. Poskytovatelům internetového připojení se ale vůbec nelíbí, že by podle navrhované novely měli České televizi poskytovat informace o svých zákaznících. „Česká televize vůbec nepotřebuje vědět, že někdo má internetové připojení,“ říká prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Velká mediální novela umožní vybírání koncesionářských poplatků i v případě, kdy někdo vlastní mobil, počítač či tablet a lze na něm sledovat televizi nebo poslouchat rozhlas. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Co v navrhované velké mediální novele považujete za nejkontroverznější část?

Je to nový požadavek na to, abychom monitorovali jména našich zákazníků. Vadí nám to z několika důvodů. Myslíme si, že pokud Česká televize chce efektivněji vybírat své poplatky, nemá v tom asistovat 1800 soukromých subjektů. Myslíme si, že by si to Česká televize měla udělat jiným způsobem. Mechanismus oslovování už přitom dneska funguje, protože Česká televize se ptá poskytovatelů energií, těch je v Česku zhruba 350. Poskytovatelů internetu je 1800. Každá domácnost, která má internet, musí mít i elektroměr, protože internet vám nepoběží bez elektřiny. I když budete mít jen mobilní telefon s baterkou, tak si ho stejně musíte nabíjet. Takže televize nemusí identifikovat domácnost kromě elektrické přípojky ještě přes internetové připojení. Česká televize vůbec nepotřebuje vědět, že někdo má internetové připojení.

Jak by to tedy mělo podle vás fungovat?

Česká televize si může znovu obeslat lidi, kteří jí v minulosti dali čestné prohlášení, že nemají televizní přístroj. Může poslat slušný dopis, že se změnil zákon a nyní je povinnost platit poplatek z mobilu, tabletu a podobně. „Proto se vás ptáme, jestli jestli máte tablet, mobil, počítač. Pokud ano, tady máte složenku. Pokud ne, tady máte čestné prohlášení. Podepište ho a nazdar.“ Není potřeba do toho procesu zahrnovat 1800 poskytovatelů internetového připojení. Návrh novely vůbec nereflektuje, že internetové připojení má dnes každá průměrná rodina víc než jedno, zatímco elektroměr má skutečně jen jeden. Zvyšovalo by to jen byrokratickou zátěž.

V každé rodině může mít každý jiného poskytovatele internetových služeb a třeba odrostlejší děti si telefon mohou platit samy. To by poplatek platil každý zvlášť?

Ne. Poplatek vždycky platíte za jednu domácnost. Pokud tedy máte tablet, počítač, mobil a máte to všechno třikrát, tak furt platíte jenom jeden poplatek a jenom za jednu domácnost. Takže ti, kteří spolu bydlí v jednom bytě, poplatek platí jen jeden.

Mohlo by to vést k tomu, že by si Česká televize musela zjišťovat, kdo v domácnosti bydlí, protože internetových připojení by bylo několik?

To je zásadní problém, který absolutně nepatří do 21. století. Ve vší úctě k České televizi, ale co je jí do toho?

Může vůbec poskytovatel internetového připojení takové informace poskytovat?

Teď zpracováváme právní analýzu a je to na hraně zákona o ochraně osobních údajů. Ale hlavně to vůbec není potřeba dělat. Prostě Česká televize, pokud má pocit, že ji lidé zneužívají, může přijít s technickým opatřením a může vysílání dát za takzvaný paywall. To znamená za platební bránu. Může každé domácnosti udělit přístupový kód a heslo, které dostane jen ten, kdo bude Českou televizí autorizovaný a ověřený a kdo platí poplatek. Má to třeba Netflix, máte tam uživatelské jméno a heslo, Magenta TV, Voyo a další. Proč něco takového nemůže mít Česká televize?

Proč se takové řešení do novely nedostalo při jejím vzniku?

Ten paragraf se tam dostal až po meziresortním připomínkovém řízení, takže velmi nestandardní cestou. A pravděpodobně to dělal někdo, kdo vůbec nerozumí tomu, jak internetový trh v České republice funguje. Dokonce nás nikdo ani nepozval na žádné jednání. Kdyby to udělali, vymysleli bychom jim tisíckrát jednodušší model.

Myslíte si, že se vám to podaří zvrátit?

Pevně věřím že ano. Už jsme měli první iniciační schůzku na ministerstvu kultury. I pan ministr (Martin Baxa – pozn. red.) v rozhovorech připustil, že ta pasáž, jak je nyní napsaná, je dost nešťastná. Nyní zpracováváme právní argumentaci. Věřím, že tyto argumenty převáží nad tím, co je dneska navrženo a že se to povede racionalizovat.