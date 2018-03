Jízda bez povinného ručení se nevyplácí, sankce jsou vysoké

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty. Podle průzkumu agentury Kantar TNS pro Českou televizi hnutí posílilo na úkor SPD a KSČM, které by se do dolní komory také dostaly. Druzí by byli Piráti před ODS. Mírně si polepšila ČSSD, ve Sněmovně by byla i KDU-ČSL, naopak TOP 09 a STAN zůstaly těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.