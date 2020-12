„Zatím čekáme na vyhlášku, kterou by mělo připravit ministerstvo průmyslu a obchodu,“ řekl Deníku Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

Srovnání nákladů by se mělo nastavit na voze, který je pro danou zemi typický. V Česku by zřejmě šlo o některý model škodovky. Pro jednotlivé verze, tedy pro benzín, naftu nebo plyn, by se propočítala průměrná spotřeba a ta by se pak vynásobila cenou.

Srovnávací ceny

Zdroj: Deník

„Ideální by bylo, kdyby si pumpař jednou za čtvrtletí nebo pololetí stáhl a vytiskl dokument formátu A4 se srovnávacími cenami z předem určené webové stránky a viditelně ho umístil v areálu prodejny čerpací stanice,“ uvedl předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Tabulka by měla obsahovat srovnání, jaké náklady je třeba vynaložit na ujetí dané vzdálenosti při pohonu na naftu, benzin, CNG, LPG a zřejmě i elektřinu.

Podle odborníků ovšem pro řidiče nové tabulky nebudou mít velký přínos. Kromě jednotkové ceny paliva se v nákladech na provoz totiž projevuje celá řada dalších faktorů, počínaje cenou daného vozu. „Výhody mohou být i v různé ceně dálničního kuponu či za parkovací služby,“ uvedl Loula.

Například vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) budou mít v příštím roce dálniční známky za poloviční cenu. Navíc je jejich spotřební daň za metr krychlový o desetikorunu nižší než u srovnatelného litru benzinu.

V nejbližší době se přesto změna podle Indráčka nemusí na pumpách v Česku ani jinde příliš projevit. Nová evropská legislativa se totiž sice připravovala dlouhodobě, výsledky testovacích programů, z nichž mají vyhlášky v členských zemích vycházet, ale byly zveřejněny až v říjnu.

„Za měsíc a půl nebo dva je to těžké dostat do legislativy,“ dodal Indráček.